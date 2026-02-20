Fallout 4 спустя десять лет снова ворвался в чарты продаж в США

Постапокалиптическая RPG Fallout 4 неожиданно вернулась в список самых продаваемых игр в США. Аналитическая компания Circana опубликовала свежий рейтинг продаж за январь 2026 года, и среди актуальных хитов вроде Black Ops 7, Battlefield 6, GTA 5, Code Vein II и Elden Ring нашлось место проекту 2015 года. Fallout 4 заняла 20-ю строчку чарта, продемонстрировав впечатляющий камбэк спустя более чем десятилетие после релиза.

Новый всплеск интереса напрямую связывают с успехом сериала Fallout от Amazon Prime Video, второй сезон которого завершился в начале февраля. Шоу вновь привлекло внимание к вселенной и подтолкнуло как старых поклонников, так и новичков вернуться в Пустошь. Похожий эффект наблюдался весной 2024 года после выхода первого сезона, когда игры серии резко прибавили в аудитории.

Дополнительным фактором стало расширение присутствия бренда на новых платформах. Недавно Bethesda выпустила Fallout 4 Anniversary Edition, а также анонсировала версию для Nintendo Switch 2 — это первый крупный релиз серии на платформе Nintendo. Даже если сам анонс не обеспечил мгновенный рост продаж, он явно напомнил аудитории о существовании игры.

Статистика Steam подтверждает тренд: в январе Fallout 4 превысила отметку в 60 тысяч одновременных игроков. Параллельно выросла и активность в Fallout 76 — в декабре проект получил масштабное обновление, вдохновлённое сериалом, а в конце января бесплатный пробный период помог игре достичь пика в 33 тысячи пользователей онлайн.

Исторически серия Fallout регулярно добивалась высоких позиций в чартах после выхода новых частей. Так, Fallout 3 в 2008 году заняла 16-е место по продажам в США, Fallout: New Vegas в 2010-м повторила этот результат, Fallout 4 в 2015 году уступила только Black Ops 3, а Fallout 76 в 2018-м оказалась на 14-й позиции.

В Bethesda уже подтверждали, что активно работают над развитием франшизы. По данным инсайдеров, в планах находятся ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а полноценная Fallout 5 может выйти в течение ближайших пяти–шести лет. На фоне продолжающегося успеха сериала и расширения медиафраншизы возвращение Fallout 4 в чарты выглядит вполне закономерным.