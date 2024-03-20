Fallout 4 становится все более популярным по мере приближения сериала

Предстоящий сериал Fallout уже с первых слитых в сеть кадров выглядел многообещающе, а с появлением в сети официальных кадров и трейлеров интерес к нему возрос еще больше. И, судя по всему, это нашло отражение и в игровом сообществе.
Согласно новому отчету от TrueAchievements, в основу которого легли данные, собранные с 2,4 миллиона аккаунтов Xbox, в последнее время наблюдается резкий рост популярности Fallout 4. После того как 7 марта был показан последний трейлер, количество игроков, желающих вернуться в радиоактивную пустошь от Bethesda, увеличилось на 33%. И теперь, спустя девять лет после своего релиза, игра снова входит в топ-40 самых играемых игр на Xbox. В Fallout 76 также наблюдается рост, хотя и меньший - примерно на 6%.
Изучив динамику в Steam (по данным SteamDB), можно сделать вывод, что и там тоже произошел рост, хотя и незначительный. Так, спустя четыре дня после публикации трейлера в Fallout 4 было зарегистрировано самое большое количество одновременных игроков с августа 2023 года.
Безусловно, есть все основания связывать впечатляющий рост числа игроков Fallout 4 с предстоящим сериалом, поскольку речь идет о полноценной одиночной игре с богатым сюжетом. Она идеально подходит для тех, кто хочет ознакомиться со вселенной Fallout, прежде чем погрузиться в мир сериала. С другой стороны, Fallout 76 - это огромный проект: 16-й сезон и долгожданное обновление Atlantic City выйдут 26 марта, так что многие игроки вполне могут готовиться к новому контенту.
Премьера всех 8 эпизодов телесериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime.
ну чё когда уже улучшение то? через месяц что ли?
отличные новости, а пока жду русскую озвучку для 4 фолыча......
была вроде уже давно ботом гугла озвученная походу тоу.
4 Фолл норм игра,жаль только недоделанная.
Спустя столько лет мододелы многие вещи поправили, улучшили, добавили с нуля. Хотя разумеется некоторые вещи без замены движка исправить нельзя. Те же конвееры, где отличная идея уперлась в весьма сомнительную реализацию. Вот вроде разбираются вещи, а потом хопа и феерверк из ресурсов и ходишь по округе пол часа, собираешь.
Мне очень хотелось, чтобы в локациях каждый раз после зачистки,был новый респ других врагов.Пробегашь мимо карьера в 100 раз,а там те же рейдеры.И причём в таком же количестве..Ну и чтобы сами враги отличались разнообразием и имели свои особенные спецприемы.Как супер мутант- камикадзе.А то столько видов когтей и тех же гулей,а разницы по сути нет.Хотелось побывать в довоенном Бостоне с женой (или с мужем) в начале игры ну и при максимальном перке робототехника, можно самому управлять этим роботом.Очень хотелось,чтобы можно было " покупать" Стрелков и за крышки направлять их на защиту поселений например.Чтобы полностью можно менять и улучшать шмотки и снаряжение минитменов.Более полное строительство,а то часть строений убрать/разобрать нельзя, "новые ' довоенные дома, чтобы можно было жить не в дырявом решаете.Шикарные вагончики с вентиляцией, которые разбросаны по всей пустоши - их тоже в наборе строительства нет... моды модами,но хотелось бы, чтобы такие проекты разрабы сами поддерживали на протяжении долгого времени постоянно расширяя новый контент.
Так же и с Ведьмаком было.