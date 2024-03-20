Fallout 4 становится все более популярным по мере приближения сериала

Предстоящий сериал Fallout уже с первых слитых в сеть кадров выглядел многообещающе, а с появлением в сети официальных кадров и трейлеров интерес к нему возрос еще больше. И, судя по всему, это нашло отражение и в игровом сообществе.

Согласно новому отчету от TrueAchievements, в основу которого легли данные, собранные с 2,4 миллиона аккаунтов Xbox, в последнее время наблюдается резкий рост популярности Fallout 4. После того как 7 марта был показан последний трейлер, количество игроков, желающих вернуться в радиоактивную пустошь от Bethesda, увеличилось на 33%. И теперь, спустя девять лет после своего релиза, игра снова входит в топ-40 самых играемых игр на Xbox. В Fallout 76 также наблюдается рост, хотя и меньший - примерно на 6%.

Изучив динамику в Steam (по данным SteamDB), можно сделать вывод, что и там тоже произошел рост, хотя и незначительный. Так, спустя четыре дня после публикации трейлера в Fallout 4 было зарегистрировано самое большое количество одновременных игроков с августа 2023 года.

Безусловно, есть все основания связывать впечатляющий рост числа игроков Fallout 4 с предстоящим сериалом, поскольку речь идет о полноценной одиночной игре с богатым сюжетом. Она идеально подходит для тех, кто хочет ознакомиться со вселенной Fallout, прежде чем погрузиться в мир сериала. С другой стороны, Fallout 76 - это огромный проект: 16-й сезон и долгожданное обновление Atlantic City выйдут 26 марта, так что многие игроки вполне могут готовиться к новому контенту.

Премьера всех 8 эпизодов телесериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime.