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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 341 оценка

Fallout 4 заняла пятое место в чартах продаж США за апрель после дебюта сериала Amazon

butcher69
Новости

Успешное телешоу Fallout от Amazon вышло в эфир в прошлом месяце и набрало впечатляющие 65 миллионов просмотров за 16 дней. Его популярность оказала каскадное влияние на игры: число игроков значительно выросло. Согласно данным Circana о продажах видеоигр за апрель 2024 года в США, это также вызвало рост продаж.

По словам аналитика и исполнительного директора Мэтта Пискателлы, Fallout 4 поднялась с 87-го места в марте на впечатляющее пятое в апреле. Fallout 76 также значительно поднялась со 159-го места на 8-е за этот месяц. По данным трекера вовлеченности игроков Circana, игры заняли четвертое и пятое места по количеству ежемесячных активных пользователей в Steam. Они уступают Helldivers 2, Counter-Strike 2 и Content Warning.

В Fallout 4 будет запущено Next-Gen обновление (которое само получило патч, исправляющий ряд проблем), а Fallout 76 готовится к запуску контентного обновления Skyline Valley. Однако слухи утверждают, что Microsoft «разрабатывает планы» по запуску следующей основной части «скорее раньше, чем позже».

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Basil44
В Fallout 4 будет запущено Next-Gen обновление....

butcher69, чувак, ты где месяц болтался? без интернета, штоль, сидел?

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Гейб 30 процентный

Поигрываю на пс5. Последняя нормальная игра от беседки, к сожалению. Чего то лучше уже не будет..

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