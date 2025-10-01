Fallout: London получила DLC Rabbit & Pork: доступно 30 новых заданий, 80 озвученных NPC и многое другое

Team Folon неожиданно выпустила бесплатное дополнение для Fallout: London, своего нашумевшего полного переосмысления Fallout 4. Оно добавляет 80 новых NPC с более чем 8000 строк диалогов, все полностью озвученные; 30 новых заданий, оружия и предметов брони; 70 случайных встреч; и даже игровое жилье.

В числе нового оружия — метательный нож, питчер для теннисных мячей, автомины и даже переносная артиллерийская установка. Игроки также могут экипировать куртки и жилеты «Гризер», шлем с дорожным конусом и шлем охранника, напоминающие другие игры серии Bethesda. Вы даже можете принять участие в новых мини-играх и завести себе питомца-компаньона.

Конечно, новый контент — лишь вершина айсберга: команда Team Folon исправила тысячи ошибок и улучшила стабильность игры, основываясь на отзывах. Кроме того, команда совместно с Overwolf создала специальный лаунчер для более простой установки.