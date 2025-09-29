Fallout: London вскоре получит первое дополнение, но прохождение придётся начать заново

Крупный фанатский мод для Fallout 4, Fallout: London, приближается к выходу своего первого дополнения. Дополнение под названием «Rabbit and Por» добавит новые побочные задания, NPC и технические исправления для доступа к новому контенту. Однако разработчики подчёркивают, что игрокам придётся перезапустить игру.

Как объяснил руководитель проекта Дин «Prilladog» Картер, это решение призвано обеспечить стабильную основу для будущих дополнений. Хотя это может кого-то расстроить, хорошая новость заключается в том, что будущие дополнения не потребуют перезапуска.

И оно того стоит, ведь в Rabbit and Pork вас ждёт множество новинок: 43 случайные встречи, 80 новых NPC, 24 побочных задания и новый спутник для одной из фракций.

Название дополнения отсылает к рифмованному сленгу кокни, где «rabbit and pork» означает «разговор», что вполне логично, ведь одной из главных особенностей DLC станет обогащение игрового мира новыми диалогами и взаимодействием персонажей. Побочные задания будут включать сюжет, связанный со знаменитым «Лондонским глазом».

Fallout: London получит в общей сложности три дополнения. После Rabbit and Pork выйдет Last Orders, вдохновлённый британской пабной культурой, а затем Wildcard, который завершит основную историю и позволит игрокам повлиять на будущее всего региона.