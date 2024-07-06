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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 929 оценок

Fallout London выйдет уже совсем скоро - модификация появится в магазине GOG

AceTheKing
Новости

Team FOLON, создатели масштабной модификации Fallout London, сообщили о том, что выход модификации состоится уже совсем скоро.

Разработчики планируют выпустить мод в магазине GOG - это обусловлено большим размером модификации, из-за чего ее не получилось загрузить на другие площадки, такие как Nexus Mods.

Магазин GOG предложил создателям мода помощь в распространении проекта: сейчас сотрудники GOG занимаются тестированием работоспособности мода и готовят для нее специальный лаунчер.

На данный момент создатели мода ожидают от магазина окончательного утверждения проекта, после чего состоится его релиз. При этом для игры в Fallout London понадобится лицензионная копия Fallout 4.

13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
PlatinumJack

щя тод проснётся и выпустит фол4 анивёрсари эдишн и перепродаст!

4
Oscilograf

он уже выходил "совсем скоро", посмотрим какие отговорки у них будут в этот раз

2
Grognac

жду больше чем поносный Старфилд как оказалось....будет намного увлекательней играть в Лондон чем в обоссаный Старфилд

-1
Farsh78rus
-1
Basil44
При этом для игры в Fallout London понадобится лицензионная копия Fallout 4

с чего бы вдруг?
если даже официальные DLC прекрасно работают на пиратке?

-2
AceTheKing

Речь идёт об игре через GOG.

0
Basil44 AceTheKing

речь идёт о скачивании с GOG
или хочешь сказать, что на игроков со стима "забьют"?

0
AceTheKing Basil44

Скорее всего в лаунчере при попытке запуска мода будет привязка лицензионной копии любого из магазинов, где доступна игра.

В пиратке это само собой отвяжут.

0
Гемор

Fallout London выйдет уже совсем скоро - модификация появится на торрент-раздачах при этом лицензионная копия Fallout 4 не понадобится.

зы поправил твой заголовок немного

-6
Fenharell

Игра стоит 500р, омг деньги конечно

0