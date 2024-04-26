Fallout Miami, мод размером с DLC для Fallout 4, получил новый трейлер

В октябре 2022 года мы сообщили вам о предстоящем моде Fallout: Miami с размеров DLC для Fallout 4. И несколько часов назад команда моддеров выпустила новый трейлер на движке, демонстрирующий окружение.

В Fallout: Miami появится совершенно новая область для исследования с захватывающим основным сюжетом. Кроме того, фанаты найдут множество дополнительных вещей, таких как побочные миссии, снаряжение, места для жизни и множество интересных персонажей и друзей, которых можно встретить по пути.

В этом DLC/расширении игрокам предстоит раскрыть тайну загадочно исчезнувших людей. Им также предстоит принять участие в большой борьбе между Порядком и Свободой. А в Fallout Miami город будет состоять из разных частей, каждая со своими крутыми местами и атмосферой.

Хотя точное время выхода этого мода расширения еще не известно, Fallout: Miami будет совместим с Next-Gen-обновлением.