Fallout Miami, мод размером с DLC для Fallout 4, получил новый трейлер

В октябре 2022 года мы сообщили вам о предстоящем моде Fallout: Miami с размеров DLC для Fallout 4. И несколько часов назад команда моддеров выпустила новый трейлер на движке, демонстрирующий окружение.
В Fallout: Miami появится совершенно новая область для исследования с захватывающим основным сюжетом. Кроме того, фанаты найдут множество дополнительных вещей, таких как побочные миссии, снаряжение, места для жизни и множество интересных персонажей и друзей, которых можно встретить по пути.
В этом DLC/расширении игрокам предстоит раскрыть тайну загадочно исчезнувших людей. Им также предстоит принять участие в большой борьбе между Порядком и Свободой. А в Fallout Miami город будет состоять из разных частей, каждая со своими крутыми местами и атмосферой.
Хотя точное время выхода этого мода расширения еще не известно, Fallout: Miami будет совместим с Next-Gen-обновлением.
жаль что Next-Gen-обновлением не очень совместимо с самой игрой
Хотя бы 1 нормально Выпустите.
1) Fallout: The Frontie
2) Fallout: London
3) Fallout: Nuevo México
4) Fallout: Appalachia
Не один НЕ ВЫШЕЛ - одни Сказки вот вот выпустим или уже готов. Вот только то одно им мешает то другое то на новый движок и отмазок куча. А причина одна Юридическая (да и Тод говард конечо) который жутко боится что его выкинут из кресла
Хорошо хоть выпустили (на движке Fallout: New Vegas) -Fallout: New California и то сколько гемора юридического было
А какая тебе разница юридический геморрой там или нет?
Выкатили? Оцениваем.
Очевидно, что такие моды в 99% просто не выходят. Тупая реклама, грезы и пустой треп.
А если выходят, опять же в 99% это КАЛ.
Огромная разница Для Мододелов - Те кто глобальные моды делают им не хочется Платить огромные штрафы или судиться с Bethesda.
Они (Bethesda) обладатели товарного знака и интеллектуальной собственности (движка). И если им что то не понравиться - придут Юристы Bethesda которые объяснять в Досудебном порядке что бы ты убрал тот или иной аспект или в обще закрыл проект.
Вот и Душат Глобальные моды по приказу Тодика Гворда.
То что Вы называете калом - это ваше мнение. А моды глобальные Выходят Например На The Elder Scrolls - которые ее координально. И там и там (Bethesda) и движок один и тот же
Улучшили например Глобальный Мод Nolvus
https://www.playground.ru/elder_scrolls_5_skyrim/news/v_etom_godu_skyrim_poluchit_novuyu_versiyu_vpechatlyayuschej_graficheskoj_modifikatsii_nolvus_v6-1672974
Так фронтир же вышел всетаки
Лондон близится к концу. В любом случае для него ОЧЕНЬ много контента сделали. Даже если не закончат, его в любом случае должны слить. Слишком много труда и сил вложено.
Остальные, как и этот Майами, согласен. Пук в воздух, пара локацией и всё.
Сталкер сейчас примерно в таком же состоянии.
Игры Шрёдингера.
Если бы сам ждал Мод Фронтир. Из за скандала все свернули. То что в сети Это Была Альфа версии при чем одной из первых - в нем отсутствуют множество квестов. Даже nexusmods - прикрыл лавочку у них пред релизный был. Просто не захотели связываться с проблемами - Это если в двух словах описать. Так та инфы полно почему закрыли