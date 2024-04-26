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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 947 оценок

Fallout Miami, мод размером с DLC для Fallout 4, получил новый трейлер

monk70
Новости

В октябре 2022 года мы сообщили вам о предстоящем моде Fallout: Miami с размеров DLC для Fallout 4. И несколько часов назад команда моддеров выпустила новый трейлер на движке, демонстрирующий окружение.

В Fallout: Miami появится совершенно новая область для исследования с захватывающим основным сюжетом. Кроме того, фанаты найдут множество дополнительных вещей, таких как побочные миссии, снаряжение, места для жизни и множество интересных персонажей и друзей, которых можно встретить по пути.

В этом DLC/расширении игрокам предстоит раскрыть тайну загадочно исчезнувших людей. Им также предстоит принять участие в большой борьбе между Порядком и Свободой. А в Fallout Miami город будет состоять из разных частей, каждая со своими крутыми местами и атмосферой.

Хотя точное время выхода этого мода расширения еще не известно, Fallout: Miami будет совместим с Next-Gen-обновлением.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
A E
Fallout: Miami будет совместим с Next-Gen-обновлением .

жаль что Next-Gen-обновлением не очень совместимо с самой игрой

1
281382

Хотя бы 1 нормально Выпустите.

1) Fallout: The Frontie

2) Fallout: London

3) Fallout: Nuevo México

4) Fallout: Appalachia

Не один НЕ ВЫШЕЛ - одни Сказки вот вот выпустим или уже готов. Вот только то одно им мешает то другое то на новый движок и отмазок куча. А причина одна Юридическая (да и Тод говард конечо) который жутко боится что его выкинут из кресла

Хорошо хоть выпустили (на движке Fallout: New Vegas) -Fallout: New California и то сколько гемора юридического было

-3
вупсич пупсич

А какая тебе разница юридический геморрой там или нет?
Выкатили? Оцениваем.
Очевидно, что такие моды в 99% просто не выходят. Тупая реклама, грезы и пустой треп.
А если выходят, опять же в 99% это КАЛ.

-2
281382 вупсич пупсич

Огромная разница Для Мододелов - Те кто глобальные моды делают им не хочется Платить огромные штрафы или судиться с Bethesda.

Они (Bethesda) обладатели товарного знака и интеллектуальной собственности (движка). И если им что то не понравиться - придут Юристы Bethesda которые объяснять в Досудебном порядке что бы ты убрал тот или иной аспект или в обще закрыл проект.

Вот и Душат Глобальные моды по приказу Тодика Гворда.

То что Вы называете калом - это ваше мнение. А моды глобальные Выходят Например На The Elder Scrolls - которые ее координально. И там и там (Bethesda) и движок один и тот же

Улучшили например Глобальный Мод Nolvus

https://www.playground.ru/elder_scrolls_5_skyrim/news/v_etom_godu_skyrim_poluchit_novuyu_versiyu_vpechatlyayuschej_graficheskoj_modifikatsii_nolvus_v6-1672974

0
EpicGrace

Так фронтир же вышел всетаки

0
ratte88

Лондон близится к концу. В любом случае для него ОЧЕНЬ много контента сделали. Даже если не закончат, его в любом случае должны слить. Слишком много труда и сил вложено.

Остальные, как и этот Майами, согласен. Пук в воздух, пара локацией и всё.
Сталкер сейчас примерно в таком же состоянии.
Игры Шрёдингера.

0
281382 EpicGrace

Если бы сам ждал Мод Фронтир. Из за скандала все свернули. То что в сети Это Была Альфа версии при чем одной из первых - в нем отсутствуют множество квестов. Даже nexusmods - прикрыл лавочку у них пред релизный был. Просто не захотели связываться с проблемами - Это если в двух словах описать. Так та инфы полно почему закрыли

0