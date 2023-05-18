Фанат Fallout начал прятать фигурки Волт-Боя в реальном мире

В играх Fallout можно найти Волт-Боев — коллекционные фигурки маскота корпорации Vault-Tec. Теперь такая же возможность появилась в реальном мире благодаря фанату серии Максвеллу Шеллеру из США. Он начал прятать фигурки Волт-Боя в местах, соответствующих их расположению в играх серии, и предложил другим фанатам их отыскать.

В интервью PCGamesN Максвелл рассказал, что самостоятельно печатает фигурки на 3D-принтере и красит их вручную. При этом старается расставлять фигурки в аутентичных локациях.

Максвелл живет в Калифорнии и ездит в места, где происходят события игр серии Fallout. Например, он недавно посетил Бостон, одну из локаций Fallout 4. Там он спрятал около 20 игрушек по пожарным гидрантам, библиотекам, станциям метро и другим местам.