Фанатский ремейк New Vegas на движке Fallout 4 отменён - авторы поделились финальной версией мода

Еще в 2021 году энтузиасты анонсировали Project Mojave — амбициозный мод для Fallout 4, который стремился воссоздать зоны из культовой Fallout: New Vegas. Этот проект обещал вернуть игрокам атмосферу Мохаве-пустоши на новом уровне графики и механик. Однако из-за объема работ команда мододелов отказалась от проекта, столкнувшись с нехваткой времени и ресурсов.

Но есть и хорошая новость: В раннем доступе вышла финальная версия мода — Project Mojave Revitalization Mod 2.5. Она предлагает игрокам четыре новых региона: Фримонт, Вестсайд, Медицинский центр Святой Марии и Индустриальный Вегас.

Мод добавляет не только уникальные локации, но и новые элементы: броню, подземелья, NPC и оригинальный саундтрек, созданный специально для проекта. Каждая зона наполнена деталями и активами, подчеркивающими дух Fallout: New Vegas.

Скачать Project Mojave 2.5 можно скачать вот здесь