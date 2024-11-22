Фанатский ремейк New Vegas на движке Fallout 4 отменён - авторы поделились финальной версией мода

Еще в 2021 году энтузиасты анонсировали Project Mojave — амбициозный мод для Fallout 4, который стремился воссоздать зоны из культовой Fallout: New Vegas. Этот проект обещал вернуть игрокам атмосферу Мохаве-пустоши на новом уровне графики и механик. Однако из-за объема работ команда мододелов отказалась от проекта, столкнувшись с нехваткой времени и ресурсов.
Но есть и хорошая новость: В раннем доступе вышла финальная версия мода — Project Mojave Revitalization Mod 2.5. Она предлагает игрокам четыре новых региона: Фримонт, Вестсайд, Медицинский центр Святой Марии и Индустриальный Вегас.
Мод добавляет не только уникальные локации, но и новые элементы: броню, подземелья, NPC и оригинальный саундтрек, созданный специально для проекта. Каждая зона наполнена деталями и активами, подчеркивающими дух Fallout: New Vegas.
Скачать Project Mojave 2.5 можно скачать вот здесь
Ожидаемо,99% подобных фанатских ремейков быстро глохнут.На голом энтузиазме настолько большую работу тянуть сложно.
Black mesa
Блек Мезу (ремейк рельсового шутера) делали 10 лет, а тут РПГ с открытым миром, разница большая
Это коммерческий продукт, они задолго до конца договорись с валве и игру продавали.Да и 1% никто не отменял.
Других нет?
Самая печальная новость, променял бы один этот фанатский ремейк на тонны ААА го*на которое сейчас выходит, был бы Тодд хоть немного поумнее взял бы их себе в команду, выделил ещё людей и ресурсов и пусть бы они его довели до конца, тем более что люди прекрасно умеют работать с движком, инструментарием и ресурсами.
Это бессмысленно.
Тодд нихрена не решает,ему последние годы даже в разработке особо участие принимать не давали, Филька по всем презентациям майков таскал,как маскота.Буквально недавно отпустили,ради новых свитков,забив на старфилд.