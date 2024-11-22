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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 21 561 оценка

Фанатский ремейк New Vegas на движке Fallout 4 отменён - авторы поделились финальной версией мода

butcher69
Новости

Еще в 2021 году энтузиасты анонсировали Project Mojave — амбициозный мод для Fallout 4, который стремился воссоздать зоны из культовой Fallout: New Vegas. Этот проект обещал вернуть игрокам атмосферу Мохаве-пустоши на новом уровне графики и механик. Однако из-за объема работ команда мододелов отказалась от проекта, столкнувшись с нехваткой времени и ресурсов.

Но есть и хорошая новость: В раннем доступе вышла финальная версия мода — Project Mojave Revitalization Mod 2.5. Она предлагает игрокам четыре новых региона: Фримонт, Вестсайд, Медицинский центр Святой Марии и Индустриальный Вегас.

Мод добавляет не только уникальные локации, но и новые элементы: броню, подземелья, NPC и оригинальный саундтрек, созданный специально для проекта. Каждая зона наполнена деталями и активами, подчеркивающими дух Fallout: New Vegas.

Скачать Project Mojave 2.5 можно скачать вот здесь

-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
samosan

Ожидаемо,99% подобных фанатских ремейков быстро глохнут.На голом энтузиазме настолько большую работу тянуть сложно.

2
Ольга Бузова

Black mesa

-1
Генерал Анатолий Ольга Бузова

Блек Мезу (ремейк рельсового шутера) делали 10 лет, а тут РПГ с открытым миром, разница большая

1
samosan Ольга Бузова

Это коммерческий продукт, они задолго до конца договорись с валве и игру продавали.Да и 1% никто не отменял.

0
FourDelta0ne

Других нет?

0
saa0891

Самая печальная новость, променял бы один этот фанатский ремейк на тонны ААА го*на которое сейчас выходит, был бы Тодд хоть немного поумнее взял бы их себе в команду, выделил ещё людей и ресурсов и пусть бы они его довели до конца, тем более что люди прекрасно умеют работать с движком, инструментарием и ресурсами.

-1
hpi

Это бессмысленно.

0
samosan

Тодд нихрена не решает,ему последние годы даже в разработке особо участие принимать не давали, Филька по всем презентациям майков таскал,как маскота.Буквально недавно отпустили,ради новых свитков,забив на старфилд.

0