Фанаты Nintendo Switch 2 в ярости из-за того, что им приходится платить по 60 долларов за старые игры

Вчерашняя презентация Nintendo Partner Showcase должна была стать большим праздником для владельцев новой консоли, но энтузиазм быстро уступил место недовольству.
Хотя анонс таких хитов, как Fallout 4, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered или Indiana Jones and the Great Circle на Nintendo Switch 2 звучит внушительно, их цены вызвали в сети настоящую волну негодования. Более всего критики вызвала цена в 60 долларов за Fallout 4 Anniversary Edition в eShop. Игроки не скрывают своего возмущения, напоминая, что речь идет о игре, которая впервые вышла в 2015 году — более десяти лет назад.
Сравнения цен, заполонившие Reddit и X, беспощадны по отношению к Nintendo и Bethesda. Если на Switch 2 постапокалиптическое приключение будет стоить как ААА-новинка, то в Steam базовую версию игры можно часто купить всего за $4,99, а юбилейное издание — за половину цены, указанной для Switch 2..
Фанаты считают это абсурдным «налогом за мобильность», учитывая, что первые кадры из версии для NS2 демонстрируют довольно скудную графику, а сама игра займет целых 60 ГБ на карте памяти.
Fallout 4: Anniversary Edition выйдет 24 февраля в цифре и 28 апреля на физических носителях. Indiana Jones and the Great Circle появится в продаже 12 мая как в цифровом, так и в физическом формате. Что касается Oblivion Remastered, то на данный момент известна лишь приблизительная дата выхода — 2026 год.
