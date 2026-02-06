ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 600 оценок

Фанаты Nintendo Switch 2 в ярости из-за того, что им приходится платить по 60 долларов за старые игры

Gruz_ Gruz_

Вчерашняя презентация Nintendo Partner Showcase должна была стать большим праздником для владельцев новой консоли, но энтузиазм быстро уступил место недовольству.

Хотя анонс таких хитов, как Fallout 4, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered или Indiana Jones and the Great Circle на Nintendo Switch 2 звучит внушительно, их цены вызвали в сети настоящую волну негодования. Более всего критики вызвала цена в 60 долларов за Fallout 4 Anniversary Edition в eShop. Игроки не скрывают своего возмущения, напоминая, что речь идет о игре, которая впервые вышла в 2015 году — более десяти лет назад.

Сравнения цен, заполонившие Reddit и X, беспощадны по отношению к Nintendo и Bethesda. Если на Switch 2 постапокалиптическое приключение будет стоить как ААА-новинка, то в Steam базовую версию игры можно часто купить всего за $4,99, а юбилейное издание — за половину цены, указанной для Switch 2..

Фанаты считают это абсурдным «налогом за мобильность», учитывая, что первые кадры из версии для NS2 демонстрируют довольно скудную графику, а сама игра займет целых 60 ГБ на карте памяти.

Fallout 4: Anniversary Edition выйдет 24 февраля в цифре и 28 апреля на физических носителях. Indiana Jones and the Great Circle появится в продаже 12 мая как в цифровом, так и в физическом формате. Что касается Oblivion Remastered, то на данный момент известна лишь приблизительная дата выхода — 2026 год.

14
29
Комментарии:  29
Сережаа

Проснулись ненадолго? Может когда нибудь даже поймут, что игры самой нинтенды с графикой 2006 года, им продают по 70 долларов только потому что они дебилы готовы их за столько покупать. А может и не дойдет никогда. xD

20
MistaSpider

А ты когда в последний раз играл в игры от Нинтендо?

7
СнопакДоминатор MistaSpider

Я 3 дня назад продал чипованый свитч и официально заявляю.

Только отбитый дегенерат будет с удовольствием смотреть как Марио drochit кирби или упоси господь играть во всю эту Нинтендо парашу. Я 15 часов пересиливая себя играл в зельту тёрку, но всё равно в итоге удалил эту zalupu, прошел всех асасинов, булетшторм, рдр, стрей и продал эту консоль.

Grimnebulin

Им не привыкать

6
Rio17

Ели мыши кактус плакали ругались но продолжали:)

1
Destroited
5
Александр Ясенев

А платить по 80 за Марио им нормально? Столько лет хавали жадность Нинки, и вдруг проснулись.

4
MNM 777
3
SexualHarassmentPanda

И при этом

3
Блоха В Сарафане

Но платить 130$ за нового пиксельного марио или покемонов - это другое.

3
Wing42

Кажется, сычеводы начали что-то подозревать...

3
Carissa7517

Ну а нах вам этот сыч был нужен, в ярости они

2
IY1982

а платить по 90 баксов за каких-то донкиконгов это их устраивает целиком

2
MNM 777

это же сектанты настоящие , что с них взять ) даже картонные коробки готовы покупать

1
IY1982 MNM 777

Кстати, до этого ролика не мог понять что это за хрень такая, какой-то конструктор с надписью Nintendo. Помню их ещё когда в Ситилинке работал, на полках пылились.

Иваныч из Тулы

Классика

2
