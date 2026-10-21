FEVer Dreams уже доступно для Fallout 4 и погружает в тревожные галлюцинации

Для Fallout 4 вышло бесплатное сюжетное дополнение FEVer Dreams от Kinggath Creations — мрачное приключение с головоломками в духе escape room, галлюцинациями и тревожными воспоминаниями. Создание доступно на ПК, PlayStation и Xbox через внутриигровой раздел Creations. Игрокам предстоит исследовать секретную военную базу, выбраться из смертельной ловушки и найти лекарство от опасного штамма FEV.

История начинается в Кэмп-Джефферсон: герой оказывается без оружия, отравленным и под воздействием вещества, вызывающего галлюцинации. Чтобы выжить, придётся искать снаряжение, решать загадки, проходить испытания и сражаться в глубинах исследовательского комплекса. Между испытаниями игра подбрасывает странные видения и флешбэки, в том числе сцены общения с мысленным образом супруга или супруги главного героя.

Одной из главных особенностей FEVer Dreams стало возвращение оригинальных актёров озвучивания Fallout 4. Кортни Тейлор вновь исполнила роль женской версии Единственного выжившего — Норы, а Брайан Т. Делани вернулся к озвучке мужской версии героя — Нейта. Благодаря этому новое приключение звучит как продолжение знакомой истории, а не просто сторонний мод.

Помимо сюжетной линии, дополнение предлагает новое оружие, одежду и комплект брони. Чтобы начать квест, нужно найти робота Мистера Гатси на рынке Даймонд-сити. FEVer Dreams уже доступно бесплатно на PC, PS5 и Xbox.