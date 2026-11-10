Главный город Fallout 4 создавался силами всего одного человека во время затянувшейся поддержки Skyrim

Центральное поселение Содружества в Fallout 4, ставшее главным символом постапокалиптического Бостона, создавалось в условиях жесткого дефицита разработчиков. Бывший ведущий художник Bethesda Game Studios Нейт Перкипайл рассказал, что культовый город Даймонд-сити практически полностью спроектировал и собрал один человек, пока остальная студия была занята развитием другой флагманской франшизы.

После оглушительного успеха The Elder Scrolls 5 Skyrim руководство Bethesda бросило основные производственные мощности на поддержку фэнтезийной ролевой игры и выпуск дополнений. В этот период полноценная разработка Fallout 4 еще не стартовала, а за предварительное производство отвечала микроскопическая группа из 2 специалистов. Помимо Перкипайла на проекте числился только арт-директор Иштван Пели.

Иштван был единственным человеком на проекте, но непосредственно над Даймонд-сити довелось работать в одиночку. Какое-то время в команде оставалось лишь двое сотрудников, пока все остальные продолжали работать над Skyrim и всеми дополнениями для него.

- Нейт Перкипайл, бывший ведущий художник Bethesda Game Studios

Сам художник лишь ненадолго отвлекался на поддержку предыдущего хита студии. По воспоминаниям Перкипайла, для дополнения Dragonborn он успел лишь настроить освещение в локациях с книгами в измерении Апокриф, после чего сразу вернулся к наполнению мира будущей постапокалиптической пустоши.

Ограниченные ресурсы команды не помешали создать одну из самых узнаваемых локаций в истории серии. Перкипайл отметил, что работа над Даймонд-сити не отняла слишком много времени благодаря его внушительному опыту в строительстве виртуальных поселений. До перехода к четвертой части художник успел спроектировать подземный Литл-Лэмплайт в Fallout 3 и гигантский Черный Предел в Skyrim.

Подобное распределение обязанностей в очередной раз демонстрирует контраст между восприятием масштабов разработки Bethesda и реальным положением дел внутри команды. Пока фанаты представляют слаженную работу сотен специалистов над ключевыми городами будущих блокбастеров, ключевые архитектурные решения и дизайн окружения нередко держатся на плечах одиночек. Позже схожий метод повторился и при создании Fallout 76, где Перкипайл самовольно построил упавшую космическую станцию, на базе которой затем вырос город Кратер.

После 14 лет работы над проектами Bethesda Нейт Перкипайл ушел в независимую разработку и основал собственную студию. В настоящее время автор развивает мистический охотничий симулятор The Axis Unseen и готовит к релизу кооперативный воксельный слэшер Gone Feral на PC.