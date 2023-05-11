Игрок Fallout 4 построил невероятный город, вдохновленный "Безумным Максом" ©

Как франшиза, Fallout с самого начала вдохновлялся фильмами о Безумном Максе, и поселение игроков в Fallout 4 представляет это вдохновение в полной мере. Хотя в 2015 году вышла видеоигровая адаптация Mad Max, игры Fallout часто становились домом для многих поклонников "Безумного Макса", нуждающихся в постапокалиптическом опыте. Если в шедевре Джорджа Миллера речь шла об австралийской пустоши, то Fallout предоставляет игрокам возможность воплотить свои фантазии о Воине дороги с американским уклоном.



Так же как "Безумный Макс" безвозвратно связан с Австралией, игры Fallout затрагивают явно американскую тематику, что делает такие моды полной конверсии, как Fallout London, интересными. Хотя вполне вероятно, что Fallout 5 продолжит исследовать эти темы, между постапокалиптическими мирами двух франшиз все еще есть много общего. Джанктаун в Fallout находится под прямым влиянием Бартертауна из "Под куполом грома".

Одной из ключевых особенностей Fallout 4 стали поселения, позволяющие игрокам построить свою идеальную базу из хлама, собранного в облученной дикой местности Содружества. Благодаря использованию модов, расширяющих возможности, игрок под ником sirbalz смог создать невероятный город, вдохновленный франшизой "Безумный Макс", причем многие комментаторы отмечают его сходство с Бартертауном.

Его поселение сумело передать несколько визуальных тем из всех фильмов о Безумном Максе, будь то "Дорога ярости" или "Под куполом грома". Хотя этому, безусловно, способствует то, что Fallout по своей сути черпает вдохновение из работ Джорджа Миллера, sirbalz все же сумел расположить эти строительные блоки в совершенстве. В то время как Fallout 76 хорошо подходит для небольших построек, Fallout 4 по-настоящему сияет в создании настоящих поселений и аванпостов для размещения NPC в игре - в данном случае, рейдеров из Nuka World.