Игрок заметил очаровательную деталь о популярном компаньоне Fallout 4 ©

Компаньоны в Fallout 4 были одной из самых восхваляемых особенностей игры. Bethesda использовала подход, при котором качество превышало количество, что позволило разработчикам углубиться в историю каждого компаньона. Это противоположно стилю Skyrim, который позволил многим NPC в игре сопровождать игрока, но с гораздо меньшей глубиной. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, однако можно с уверенностью сказать, что система компаньонов в Fallout 4 в целом понравилась игрокам.

Милую деталь заметил SleepyMikel, который опубликовал изображение Псины с плюшевым мишкой. Судя по всему, если в Fallout 4 игрок даст Псине эту игрушку, тот будет держать его во рту самым очаровательным образом. Собакен и так был одним из самых популярных компаньонов в Fallout 4, и это недавнее открытие - то, что многие игроки наверняка пропустили, даже при многократном прохождении игры. Некоторые геймеры в этой теме заметили уморительное сопоставление между тем, что Псина такой очаровательный, и тем, что он также является злобным животным, способным разорвать рейдеров на части.

Интересно наблюдать, как мельчайшие подробности Fallout 4 раскрываются и по сей день. Конечно, наверняка найдутся игроки, которые узнали об этом много лет назад, но это определенно не является общеизвестным. Просто Fallout 4 настолько обширна, что не каждый может открыть для себя все, даже при многократном прохождении игры.