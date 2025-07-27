Команда разработчиков мода Fallout London анонсирует новый проект: "Нам не терпится показать, над чем мы работали"

Глобальная модификация Fallout London оказалась успешным проектом. Как отмечают создатели, игра собрала свыше миллиона загрузок и дальше фанатов ждёт нечто особенное.

У Fallout London необычная история. Мод был крайне популярен и ожидаем ещё до релиза, поэтому даже получил официальное место в магазине GOG. Это оказалось очень кстати: Fallout London (или FOLON для краткости) стал одним из самых популярных модов для видеоигр всех времён!

Теперь команда отмечает годовщину Fallout London, намекая на что-то новое.

Прошёл год… Мы видели стримы, мемы, летсплеи, обзоры, отзывы. От всей команды FOLON спасибо вам. Ваша поддержка очень важна для нас. Вы сделали этот первый год таким, какой он есть, и нам не терпится показать вам, над чем мы работали.

Хотя Fallout London можно пройти за 25 часов, на его создание ушли десятки тысяч часов. Разработчики FOLON были настолько преданы моду, что один из программистов отказался от работы в Bethesda, дабы продолжить работу над Fallout London.

Проект доступен для скачивания в GOG.