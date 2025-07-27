Команда разработчиков мода Fallout London анонсирует новый проект: "Нам не терпится показать, над чем мы работали"

Глобальная модификация Fallout London оказалась успешным проектом. Как отмечают создатели, игра собрала свыше миллиона загрузок и дальше фанатов ждёт нечто особенное.
У Fallout London необычная история. Мод был крайне популярен и ожидаем ещё до релиза, поэтому даже получил официальное место в магазине GOG. Это оказалось очень кстати: Fallout London (или FOLON для краткости) стал одним из самых популярных модов для видеоигр всех времён!
Теперь команда отмечает годовщину Fallout London, намекая на что-то новое.
Прошёл год… Мы видели стримы, мемы, летсплеи, обзоры, отзывы. От всей команды FOLON спасибо вам. Ваша поддержка очень важна для нас. Вы сделали этот первый год таким, какой он есть, и нам не терпится показать вам, над чем мы работали.
Хотя Fallout London можно пройти за 25 часов, на его создание ушли десятки тысяч часов. Разработчики FOLON были настолько преданы моду, что один из программистов отказался от работы в Bethesda, дабы продолжить работу над Fallout London.
Проект доступен для скачивания в GOG.
Зашибись! Лондон, значит, вышел, а Нью Вегас и третья часть на движке Fallout 4 - разработчики прикрыли! Вот же твари, Bethesda! 🤬🤬🤬
C чего вы взяли? Фанаты продолжают их делать с разной степенью успеха. От команды переноса Фолаута 3 сейчас готовится выход DLC The Pitt для Fallout 4 (по аналогии с уже вышедшим Point Lookout). Команда переноса Вегаса показывает скриншоты прогресса в своём Дискорде. Беседка ничего не запрещала.
А что лондон уже починили?
Да нет, это просто лучший мод всех времён и народов!))
А я не смог в него играть, главный герой оказался немым. // Саня Мельник
Помню что-то там они писали вот вот будет новый патч, который все починит и еще мы длс сделаем. Видать назвиздели
Надеюсь это DLC, которые они обещали -_-
А этот фалаут лондон он больше как реальные фалауты или просто шутан как фалаут4?
Ближе к реальным. Вот описание:
Fallout: London позволит вам исследовать чудеса города спустя 160 лет после падения бомб и за 40 лет до событий Fallout 3. Теперь вы можете переосмыслить Fallout во вселенной, основанной на Лондоне, взаимодействуя с дивным новым миром лондонских локаций, историй, фракций, существ, оружия и игровых механик.
Пройдите новую историю, действие которой происходит в Лондоне, с новым началом персонажа, множеством враждующих фракций, с которыми можно взаимодействовать, и несколькими сюжетными путями и концовками, на все 90 часов игры. Только будьте готовы к тому, какие ужасные тайны вы можете раскрыть в темных закоулках залов власти.
- 200 заданий, которые изменят будущее Лондона
- 20 фракций, борющихся за власть
- 7 спутников в вашем путешествии
- 15 районов, созданных с нуля, открывают для вас новый, искажённый и разрушенный Лондон
- расширенная система диалогов, позволяющая игрокам делать выбор, пишите свою собственную историю!
- переработанный оригинальный саундтрек, придающий индивидуальность каждому уголку.
- оригинальная озвучка всех основных персонажей, банд и фракций.
Вау... описание. Как человек, прошедший основной квест и пару побочек подай-принеси с минимумом креатива - это не оригинальный Фаллаут1/2, а именно Ф4, и то как максимум. В некоторых моментах чуть лучше по вариантам выбора, но в основном во всём хуже по сценарию. Единственное что в игре прикольного, это сам Лондон и необычная карта мира.
Как думаешь, почему про такого "убийцу Фаллаута" не трещат изо всех щелей? Потому что игра шлак. Как мод неплох, да, потому что нам ниб работало немало человек.
Ну я так и подозревал, что фалаута там ровно столько же сколько в четвертом...
// Александр Чацкий
не работали а халтурили там баг на баге
Эм, вы бы первый допили сначала. Там и патчи и ДЛС обещали. Или уже не будет?
Ну так покажите.