Мод Fallout: London близок к 1 млн загрузок, а команда Folon выпустила большое обновление 1.02

Fallout: London — фанатский мод для Fallout 4 размером с игру, который переносит игроков в Блайти для постъядерного экшена — приближается к впечатляющему рубежу. Сообщение, опубликованное на сервере Discord команды Folon, гласит, что мод «ОЧЕНЬ близок к тому, чтобы его скачали более 1 млн раз».

Мы невероятно благодарны за огромную поддержку и позитив, которые получил проект. Ваши отзывы играют решающую роль в наших постоянных усилиях по устранению неполадок и исправлению ошибок, и мы продолжим совершенствовать Fallout: London, пока он не будет отполирован до совершенства.

С этой целью Team Folon выпустила крупное обновление 1.02. Оно «привносит более тысячи исправлений в мир Fallout London», — говорит команда Folon. «От визуальных улучшений до исправлений ошибок и квестов, вы сразу же заметите огромную разницу». Новый трейлер, который вы можете посмотреть выше, также был выпущен одновременно с обновлением.

Вы сможете обновить лаунчер из своей библиотеки GOG. После этого вы увидите опцию обновления в лаунчере. Пользователям Steam нужно будет перейти в папку «Fallout 4\Data», которая находится в «Steam\steamapps\common», а игрокам GOG нужно будет выбрать «GOG\Fallout 4 GOTY\Data», чтобы установить патч.