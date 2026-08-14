Мод превращает Fallout 4 в рогалик с подземельями, случайными комнатами, усиливающимися врагами и сотней новых перков

Моддер «Nethalythic» выпустил новый интересный мод, который превращает Fallout 4 в рогалик с исследованием подземелий. Это действительно интересный мод для всех, кто сейчас играет в Fallout 4. Итак, давайте взглянем на него.
Этот мод добавляет в Fallout 4 режим рогалика. Комнаты были разработаны сообществом ютубера ItsJabo и созданы в Creation Kit моддером Nethalythic. Игроки будут сражаться в случайных комнатах, сталкиваться с более сильными врагами и получать новые способности, выпивая Jabo Juice.
В начале каждого забега игроки могут выбрать один из трёх случайных наборов снаряжения. После этого им предстоит сражаться в комнатах, которые становятся сложнее по мере продвижения.
Игроки также время от времени будут посещать магазины. В этих магазинах можно приобрести легендарное оружие и броню, обычное оружие и броню, материалы для крафта и предметы помощи.
Jabo Juice также можно найти или купить во время забега. Выпив его, игроки смогут выбрать один из трёх случайных перков из более чем 100 пользовательских перков.
В целом, это интересный способ снова пройти Fallout 4. Поэтому обязательно скачайте его с нашего сайта по ссылке выше.
Жаль что нет мода в духе RE, есть конечно мод который заменяет гулей на зомбей и добавляет других врагов из RE но хотелось бы полноценный мод с новыми локациями, какое нибудь огромное убежище или небоскреб с зомябми и кучей других врагов и боссов их RE.