Моддер превратил Тодда Говарда в "бессмертную улитку" в Fallout 4, убивающую игрока одним касанием

Сообщество моддеров Fallout 4 в очередной раз удивило фантазией. Ютубер и моддер Blurbs выпустил необычную модификацию, в которой глава Bethesda Тодд Говард предстает в виде знаменитой «бессмертной улитки» — существа, от которого невозможно убежать.

В основе идеи лежит старый интернет-мем и философический эксперимент: человек и сверхразумная улитка становятся бессмертными, но смерть наступает, если улитка дотронется до вас. В версии Blurbs улитка принимает облик картонной фигуры Тодда Говарда, медленно, но неотвратимо преследующей игрока по Пустошам.

Несмотря на выстрелы и взрывы, «Тодд-улитка» продолжает движение, а одно прикосновение мгновенно убивает персонажа. В видео моддер шутит над культовыми фразами Говарда, включая легендарное «It just works», и даже умоляет его «вернуться к разработке The Elder Scrolls 6».

Мод стал вирусным благодаря сочетанию абсурдного юмора, ностальгических отсылок и самоиронии, за которую сообщество Bethesda-игр давно полюбило фанатские проекты. Судя по реакции зрителей, идея «бессмертного Тодда» оказалась куда страшнее любого когтя смерти — и куда смешнее.