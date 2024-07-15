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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 20 019 оценок

Модификация Fallout London оставляет пользователей Epic Games Store за бортом постапокалиптического Лондона

Lunersun
Новости

Амбициозный мод Fallout: London для популярной ролевой игры Fallout 4 приближается к релизу, но не обходится без сложностей. Представители GOG, которые оказывают поддержку разработчикам в выпуске модификации, сообщили о небольшой проблеме: на момент выхода мод не будет совместим с версиями Fallout 4, приобретёнными в Epic Games Store.

Причина этой несовместимости кроется в особенностях функционирования магазина Epic. В отличие от других платформ, Epic Games Store не предоставляет пользователям возможности откатывать игры к предыдущим версиям. Эта функция, однако, критически важна для Fallout: London, поскольку мод разрабатывался на базе более ранней версии Fallout 4. А что касается текущей «некстген версии», то по словам разработчиков, даже спустя несколько месяцев после релиза эта версия игры «недостаточно стабильна» для корректной работы мода.

Несмотря на это препятствие, у фанатов есть и хорошие новости. Создатели мода уже подтвердили, что Fallout: London будет беспрепятственно функционировать с копиями игры, купленными в GOG. Более того, для пользователей Steam команда разработчиков в настоящее время трудится над специальной утилитой. Она позволит осуществить «даунгрейд» игры до совместимой версии, тем самым решая проблему несовместимости.

Представители GOG, комментируя ситуацию, подчеркнули важность наличия функции отката обновлений на цифровых площадках. По их мнению, эта возможность не только обеспечивает совместимость с модификациями, но и предоставляет игрокам свободу выбора наиболее подходящей для них версии игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
JohnTornton

ну так этот ларёк же для разработчиков, а не игроков
всё понять не могу, на фига там игроки тогда сидят

2
Пользователь ВКонтакте

А выпустить её в мастерской стим можно же было... // Андрей Нестеров

1
Пользователь ВКонтакте

Вот только у фоллыча нет мастерской в стиме) // Сергей Заярный

0
Oscilograf
Эта функция, однако, критически важна для Fallout: London, поскольку мод разрабатывался на базе более ранней версии Fallout 4

Занятно. Перед выходом некстен патча разрабы мода били себя пяткой в рот, что мод готов и только из-за адаптации под некстен они не будут его выпускать. А теперь выясняется, что мод под старую версию фола и просто не готов, а разрабы набрехали.

-5
PolGhost

Вот удивляюсь я людям, которые будто ж*пой читают и в таком же ключе пишут. В самом комментарии противоречие. Где разрабы набрехали? Они прямо сказали, что мод практически готов и что перенос релиза из-за некстген апдейта. Они попытались перенести туда, но не удалось или процесс слишком затяжным оказался, в итоге выпускают на последнюю версию не некстген апдейта. Т.е. всё как и было изначально запланировано. Единственное, прибавилась необходимость откатывать версию Фолыча

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