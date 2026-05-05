Morrowind запустили внутри Fallout 4 через Pip-Boy благодаря необычному моду

Один из моддеров сумел реализовать необычный эксперимент: классическую RPG The Elder Scrolls III: Morrowind удалось запустить прямо внутри интерфейса Pip-Boy из Fallout 4.

Автор проекта, известный под ником RPGKING, показал работу мода в прямой трансляции. Внутри виртуального устройства запускается полноценная версия Morrowind с главным меню и оригинальной музыкой, будто игра встроена в сам игровой мир Fallout.

Хотя демонстрация уже выглядит рабочей, у проекта есть ограничения. Часть клавиш не функционирует корректно, интерфейс требует ручной настройки, а управление местами нестабильно. Кроме того, изображение на экране Pip-Boy может трястись во время игры, что связано с техническими особенностями реализации.

Отдельной проблемой остаётся визуальная читаемость — фирменный зелёный оттенок Pip-Boy затрудняет восприятие картинки, хотя его можно заменить на более нейтральные цвета через настройки.

Несмотря на сырость, разработчик показал, что подобный подход теоретически можно расширить и на более современные игры. В сообществе уже обсуждают возможность запуска других проектов внутри интерфейса Fallout.

Пока мод не опубликован в открытом доступе, но автор заявил, что планирует довести его до стабильного состояния и выпустить для всех желающих.