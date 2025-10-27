Наученные горьким опытом: PC-игроки отключают автоматическое обновление для Fallout 4 после анонса Anniversary Edition

Недавно Bethesda представила Fallout 4 Anniversary Edition, что вызвало беспокойство у сообщества моддеров. После ситуации со Skyrim, когда переиздание нарушило работу множества пользовательских модификаций, поклонники Fallout решили действовать заранее.
На форумах, посвящённых Fallout, активно обсуждают возможные последствия выхода новой версии и делятся советами, как избежать проблем. Игрокам с множеством модификаций рекомендуют заранее защитить свои сборки - отключить автоматические обновления в Steam и запускать игру через F4SE, пока моддеры не адаптируют модификации. Так же рекомендуется установить для manifest-файла статус "Только чтение".
Некоторые предлагают и более кардинальные решения - например переименовать папку с Fallout 4, добавив к названию номер версии. Тогда Steam не сможет обновить игру автоматически и начнёт загрузку заново в другую директорию, что можно вовремя остановить.
На данный момент Bethesda не уточнила, какие именно изменения в Anniversary Edition могут повлиять на совместимость модов, поэтому сообщество советует не торопиться с обновлением.
