Наученные горьким опытом: PC-игроки отключают автоматическое обновление для Fallout 4 после анонса Anniversary Edition

AceTheKing AceTheKing

Недавно Bethesda представила Fallout 4 Anniversary Edition, что вызвало беспокойство у сообщества моддеров. После ситуации со Skyrim, когда переиздание нарушило работу множества пользовательских модификаций, поклонники Fallout решили действовать заранее.

На форумах, посвящённых Fallout, активно обсуждают возможные последствия выхода новой версии и делятся советами, как избежать проблем. Игрокам с множеством модификаций рекомендуют заранее защитить свои сборки - отключить автоматические обновления в Steam и запускать игру через F4SE, пока моддеры не адаптируют модификации. Так же рекомендуется установить для manifest-файла статус "Только чтение".

Некоторые предлагают и более кардинальные решения - например переименовать папку с Fallout 4, добавив к названию номер версии. Тогда Steam не сможет обновить игру автоматически и начнёт загрузку заново в другую директорию, что можно вовремя остановить.

На данный момент Bethesda не уточнила, какие именно изменения в Anniversary Edition могут повлиять на совместимость модов, поэтому сообщество советует не торопиться с обновлением.

Constant1ne

Ну не наглецы а?! Мало того, что предыдущую версию поломанную выпустили, типа некст-ген, ничего не исправили по части оптимизации, баги не исправили, ещё и внаглую какое то издание пытаются втюхать. По любому платное будет. Алчные твари.

6
pam007666

ЛУЧШЕ ПЛАТНОЕ

2
Pravdarub

Типикл пеке проблемы.

6
CoolKaz

Дада) рассказывай сос.нольщик

3
Pravdarub CoolKaz

Это вы пекари хавайте ранний доступ под видом релиза, а потом всём миром чините за свой счëт. Что это Стокгольмский синдром?

5
CoolKaz Pravdarub

Чел не пиз/ди сос/нольщики сами профи в сфере предзаказов и псевдоэксклюзивности

3
-zotik-

А они уверенны что оно будет бесплатным?))

4
Дмитрий Нетсев

Для "Скайрима" - было.

-zotik- Дмитрий Нетсев

Я покупал апгрейд

Дмитрий Нетсев -zotik-

Ну... Там была бесплатная часть.

saa0891

Наученные игроки уже давно играют на пиратке [по крайней мере те у кого стоит тонна модов как например у меня], большинство модов делались под версию 1.10.163 с тех пор Беседка выкатила 2 совершенно бесполезных обновы при этом так до сих пор и не исправив некоторые критические баги которые моды как раз и исправляют, и даже если в стиме отключить обновления игра все равно потом автоматом обновится, опять же некоторые могут просто забыть и запустить игру через стим и она опять же обновится, на пиратке с этим проблем нет и ты можешь даже на парится что у тебя что то сломается.

Я уж не говорю про то что если ты переустановишь стимовскую лицуху то она автоматом обновится до последней версии, да там с помощью геморроя и костылей можно поставить определенную версию но зачем это надо когда уже есть пиратка нужной версии и тебе даже качать ни чего не надо, сразу установил и все.

3
MadDarkGuard

Эх завидую прям, я всё никак не могу просто разок его пройти, без всяких модов, чисто сделать все ачивочки в Стиме. Не так давно осилил наконец Скайрим, закрыл на 100%)

saa0891 MadDarkGuard
я всё никак не могу просто разок его пройти, без всяких модов

Так а в чем проблема, если допустим игра не нравится зачем ее проходить и вообще в нее играть. Играть что бы тупо получить достижения, ну я этого не понимаю, я просто не стану продолжать играть в игру которая мне не нравится тем более играть что бы тупо пройти игру.

MadDarkGuard saa0891

Так я уверен почти полностью, что она мне понравится, просто игра слишком большая, я такие прохожу очень долго, пару месяцев, на это надо решиться) Слишком много всего непройденного, и что-то постоянно откладывается.

PapaFranku

А чё не сралфилд аниверсари?

1
Дмитрий Нетсев

Это будет в 2033.

PapaFranku Дмитрий Нетсев

Точно-точно, а там уже и до 6х свитков как до Китая раком

Дворф

это будет лет через 5

Self-controlledSantiago

Купи Скай.. Фаллаут.