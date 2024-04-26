Не устанавливайте патч нового поколения для Fallout 4 на ПК! Обновление ломает моды, сохранения и саму игру

Совсем недавно знаменитая ролевая игра Fallout 4 получила долгожданное обновление нового поколения. С этим патчем разработчики из студии Bethesda Softworks добились полноценной поддержки консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, улучшили графику, исправили ошибки и внедрили поддержку широкоэкранного, а также сверхширокоэкранного режима на ПК. К сожалению, вместе с улучшениями в игре появилось больше проблем, особенно сильно пострадала версия Fallout 4 на ПК.
Обновление размером в 14,4 ГБ для ПК игроков не приносит особой пользы. Напротив, патч практически сломал игру. Ожидалось, что вышедшее обновление затруднит использование модификаций, но проблемы оказались значительно масштабнее. Кроме нерабочих модов, игроки жалуются на появление сбоев и даже потерю сохранений. По словам пользователей, обновление для Fallout 4 на ПК не приносит "ощутимой пользы", игра не получила визуальных улучшений и теперь имеет дополнительные проблемы с производительностью.
Заявленная поддержка широких экранов "плохо растягивает" пользовательский интерфейс, сообщают игроки. По их мнению, Bethesda не стала обновлять интерфейс, а вместо этого просто включила в игре автоматическое подстраивание под диагональ. Из-за этого интерфейс может обрезаться или выглядеть неправильно.
Также игроки обратили внимание, что итерация движка Creation в Fallout 4 по-прежнему не поддерживает частоту кадров выше 60 кадров в секунду на ПК. Графические настройки "Оружейные обломки" по-прежнему вызывают сбои в игре на картах RTX - проблема, которая существует с момента появления карт RTX. Учитывая эти проблемы, пользователи советуют не обновлять игру на новую версию и вместо этого патча использовать подборки модов на улучшение графики и исправление ошибок.
Из проблем ток долбанное отсутствие настройки fps. В остальном.. квесты, пусть и не совсем новые но добавили. Хоть по выходу из убежища игра сразу предоставляет простор для занятий, а не как это было на старте ищи сам(и поиск этот затягивался на долго) текстуры HD отдельно скачать в принципе картинка ок. Короче если бы не приколы с fps(причем старые манипуляции не убирают ограничения, ФПС вообще от герцовки Моника зависит) как по мне вообще бы ок было
можно поставить до 120 fps если моник поддерживает, способ рабочий сам ставил недавно(120 не ломает анимации)
И как это сделать?
У меня моник на 75 но стоит обычно на 60(а больше мне и не нужно) так вот, он выдаёт 30, если поставить 75 то будет 37 ФПС. В теории как раз 120герц должно выдать 60 fps🤔
Странно конечно
Первым делом
Первым делом - находим в "документах" ini файл нашего фалаута, который так и называется fallout4.ini и ищем там строчку "iPresentInterval=" и вместо 1 должна стоит 0
Всё сняли лок фпс, но надо теперь разобраться с тем чтоб физика игры не ломалась от большого кол-ва кадров.
Второе
Заходим в панель управления Nvidia(если у вас амд, так же заходите в софт от амд и просто выбирайте игру и там принцип тот же самый)
И выбираем вкладку "Управление параметрами 3D"
Выбираем "Программные настройки"
Ищем "Fallout 4 (fallout4.exe)"
и выставляем лишь указанные мною настройки:
Вертикальный синхроимпульс - Вкл
Макс частота кадров - 120(строго 120, иначе физика сломается, так что это максимум допустимый)
Предпочтительная частота обновления - высшая доступная
Сохраняем и принимаем всё и закрываем!
https://steamcommunity.com/app/377160/discussions/0/4348864383402699432/
По поводу некс ген версии
Это я делал, не работает
4 часа бегал по игре, ставил моды в самой игре с сообщества, все работает все норм, играю на ультрашироком мониторе с разрешением 2560 на 1080 на 120 фпс, просадки до 100 и очень редко, поставил пак текстур все норм) По поводу модов уже идут сдвиги скоро все обновят, пока что есть проблема с MCM и F4SE и все моды которые работают через них тоже сломались, остальные обновляют, сам установил 37 штук полет нормальный. не одного вылета или бага!!!
Играю в ф5 в 16к. Всегда стабильные 666 фпм.
На фоне популярности сериала, хотели как лучше (обновить игру), а вышло как всегда. Смотрите с FO76 до конца не обосритесь, то я еще поиграть хочу)
Кстати на счет темы с 60фпс не совсем понял. У меня что FO4, что FO76 работают от 80 до 120фпс. Ну это конечно после отключения вертикалки в файле.
Ну так в этом и суть. Разрабы всегда были против модов и всегда искали возможность подгадить.
Да вроде всегда так было
Так надо быть полным идио*ом что бы устанавливать эту обнову и думать что всё будет в порядке, если ты играешь с кучей модов.
И где логика? Сейчас весь инструментарий будут обновлять под этот билд, соответственно и моды тоже. В свое время и со скайримом было тоже самое.
Логика очень простая, мне лично этот геморрой с обновлениеv модов нахрен не впёрся, ещё хрен знает сколько ждать пока обновят и разбираться что там конкретно сломалось (у меня больше 200 модов стоит) поэтому я давно играю на пиратке.
Более того у меня все моды на HDD (там их большое 200 гигов) закачены под последнюю версию игры 1.10.163 зачем мне их снова обновлять когда всё отлично работает, тупее решения сложно даже придумать.
А кому он вперся? я играл с 2180 модов 430 гигов и тоже пришла полная писоска, тоже рад. Но тут не попишешь беседка любит так делать, только зачем оскорблять людей, не все на пиратке играют, вообщем успеха
Просто в следующий раз будешь думать.
Это не оскорбление а просто констатация закономерного результата, если ты не готов подумать о чём то заранее то это исключительно твои проблемы, ни кто не мешал тебе скачать пиратку и спокойно играть (при чём дело же не конкретно в этой обнов а вообще Беседка в любой момент обновит игру и всё накроется медным тазом) ,кстати я точно также давно сделал с Ведьмаком 3, хотя на самом деле там модов не так много по сравнению с играми Беседки.
Не играл этот недофалаут с недодиалогами и не буду. Атмосферные фалауты - это 1,2, Vegas. И все.
Сериал - это фаллаут 4, 76. Карикатурно с примесью комедии. Хотя сериал - смотрибелен.
"Качество Беседки"
14 гигов бездарности.
беседка держит уровень) респект таким парням!
Иногда возникает стойкое ощущение,что Тодд просто ненавидит свои игры.
Хм, рокстар тогда вообще их предпочитает видеть в аду.
С этими у меня вообще вопрос практически закрыт.Вот 6 выйдет - только ютуб.Не более.Хватит с них.
у Беседки по другому не бывает , к сожалению .
Позорники конечно.
Если что, можно купить версию для плойки 4 в турецком магазе за 49 лир (что копейки) и обновить ее бесплатно (за 0 лир с этого же кошелька). Скорее всего это пофиксят, так как отдельно версия для плойки 5 стоит 499 лир
Добавляет хлорку и падает оптимизация в 4К, вот же дармоеды!