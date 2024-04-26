Не устанавливайте патч нового поколения для Fallout 4 на ПК! Обновление ломает моды, сохранения и саму игру

Совсем недавно знаменитая ролевая игра Fallout 4 получила долгожданное обновление нового поколения. С этим патчем разработчики из студии Bethesda Softworks добились полноценной поддержки консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, улучшили графику, исправили ошибки и внедрили поддержку широкоэкранного, а также сверхширокоэкранного режима на ПК. К сожалению, вместе с улучшениями в игре появилось больше проблем, особенно сильно пострадала версия Fallout 4 на ПК.

Обновление размером в 14,4 ГБ для ПК игроков не приносит особой пользы. Напротив, патч практически сломал игру. Ожидалось, что вышедшее обновление затруднит использование модификаций, но проблемы оказались значительно масштабнее. Кроме нерабочих модов, игроки жалуются на появление сбоев и даже потерю сохранений. По словам пользователей, обновление для Fallout 4 на ПК не приносит "ощутимой пользы", игра не получила визуальных улучшений и теперь имеет дополнительные проблемы с производительностью.

Заявленная поддержка широких экранов "плохо растягивает" пользовательский интерфейс, сообщают игроки. По их мнению, Bethesda не стала обновлять интерфейс, а вместо этого просто включила в игре автоматическое подстраивание под диагональ. Из-за этого интерфейс может обрезаться или выглядеть неправильно.

Также игроки обратили внимание, что итерация движка Creation в Fallout 4 по-прежнему не поддерживает частоту кадров выше 60 кадров в секунду на ПК. Графические настройки "Оружейные обломки" по-прежнему вызывают сбои в игре на картах RTX - проблема, которая существует с момента появления карт RTX. Учитывая эти проблемы, пользователи советуют не обновлять игру на новую версию и вместо этого патча использовать подборки модов на улучшение графики и исправление ошибок.