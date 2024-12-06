Нил Ньюбон два года ждал приглашения в Fallout: London - он фанат франшизы и был готов к бесплатной работе

Нил Ньюбон, актер озвучки Астариона в Baldur's Gate 3, рассказал о том, как ему удалось принять участие в озвучке масштабного мода Fallout: London. По словам актера, он услышал про создание мода и решил написать его создателям, что хотел бы принять участие в озвучке. Ньюбон написал им, что является фанатом франшизы, а так же осознает, что мод создается на бесплатной основе и понимает, что ему придется работать на чистом энтузиазме.

Однако Ньюбону пришлось ждать ответа целых несколько лет: по всей видимости разработчики пропустили письмо от актера и долго не отвечали ему - до тех пор, пока один из них не увидел информацию об этом в социальных сетях.

В конце концов, создатели Fallout: London обратились к нему, и Ньюбон заявил, что они были "очень добры". Что касается самого проекта, актер говорит, что для него не имело значения то, что за эту работу он не получил денег - в конечном итоге все свелось к страсти, а не к финансовой выгоде для тех, кто был на борту.

Мне нравится тот факт, что это был бесплатный мод. Никто из нас не получил денег за него. Мы просто сделали это, потому что хотели это сделать.



Когда актеры добиваются успеха, инди-разработчики или создатели AA-игр думают, что они не могут себе их позволить, что является чепухой. Приятно напомнить людям, что на самом деле мы делаем это ради искусства.