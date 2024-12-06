Нил Ньюбон два года ждал приглашения в Fallout: London - он фанат франшизы и был готов к бесплатной работе

Нил Ньюбон, актер озвучки Астариона в Baldur's Gate 3, рассказал о том, как ему удалось принять участие в озвучке масштабного мода Fallout: London. По словам актера, он услышал про создание мода и решил написать его создателям, что хотел бы принять участие в озвучке. Ньюбон написал им, что является фанатом франшизы, а так же осознает, что мод создается на бесплатной основе и понимает, что ему придется работать на чистом энтузиазме.
Однако Ньюбону пришлось ждать ответа целых несколько лет: по всей видимости разработчики пропустили письмо от актера и долго не отвечали ему - до тех пор, пока один из них не увидел информацию об этом в социальных сетях.
В конце концов, создатели Fallout: London обратились к нему, и Ньюбон заявил, что они были "очень добры". Что касается самого проекта, актер говорит, что для него не имело значения то, что за эту работу он не получил денег - в конечном итоге все свелось к страсти, а не к финансовой выгоде для тех, кто был на борту.
Мне нравится тот факт, что это был бесплатный мод. Никто из нас не получил денег за него. Мы просто сделали это, потому что хотели это сделать.
Когда актеры добиваются успеха, инди-разработчики или создатели AA-игр думают, что они не могут себе их позволить, что является чепухой. Приятно напомнить людям, что на самом деле мы делаем это ради искусства.
Для увеличения популярности. Так то некоторые за это еще и платят, а некоторые шарятся по постелям продюсеров.
Ну за бесплатно Ньюбон там, прямо скажем, не перетрудился: его эпизодический персонаж еще надо постараться опознать и вообще вспомнить после игры. Он сам говорил, что хочет внедриться в команду озвучки игр Bethesda, и его можно понять: это известная франшиза, это деньги. Так что даже бесплатно засветиться пусть в независимом, но крупном моде, связанным с Fallout, чтобы приложить к резюме, было в первую очередь в его же собственных интересах - чего уж теперь петь публике в уши про "любовь к искусству". А так-то в работе над игрой, помимо начинающих и любителей, приняли участие более десятка профессиональных актеров и актеров озвучки. Анна Деметриу тоже озвучивала Baldur's Gate 3 (и Senua's Saga: Hellblade II, Final Fantasy XVI, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West) и тоже работала над Fallout: London бесплатно, ну и что теперь? Колин Бейкер и Сильвестр МакКой, два известных актера и классических Доктора из "Доктора Кто", тоже записали свои реплики бесплатно, просто забавы ради - вот это уровень. Но мне больше всех понравился как раз начинающий актер озвучки, Ciaran Saward, который озвучивал Себастьяна Гонта и Смайта. Актер молодой, Гонт тоже молодой, если его отмыть и присмотреться. А голосочек будто у 50-летнего прокуренного мафиози.
Ну да, иногда актеры озвучивают моды. Видел мод на роман с Сераной, так все реплики были озвучены оригинальной актрисой. Получилось очень классно.