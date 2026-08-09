Новый мод для Fallout 4 почти полностью устраняет рывки при перемещении

Моддер Zzyxzz выпустил мод, который пытается устранить почти все рывки при перемещении в игре. Это позволит вам играть плавнее, чем когда-либо. Мод Smoother Cell Loading устраняет рывки, возникающие при входе или загрузке новых локаций в Fallout 4. Таким образом, вы получите более плавное перемещение.

Если говорить о технических деталях, мод загружает новые локации/области во время исследования мира. Во время загрузки локаций игра по очереди ставит в очередь большое количество ресурсов NPC, оружия и анимации. Это создаёт внезапные скачки загрузки ЦП и планирования, пока игра пытается подготовить новую область.

Мод уменьшает эти рывки, объединяя запросы к ресурсам в пакеты во время загрузки ячеек, что позволяет игре обрабатывать запросы более плавно. Таким образом, он уменьшает резкие рывки при входе в недавно загруженные ячейки. Эффект наиболее заметен в городах и других областях, где одновременно загружается много NPC и объектов.

Как отметил автор мода, в игре могут оставаться некоторые рывки при перемещении, связанные с загрузкой текстур. Этот мод ничего с ними не делает. Однако большинство рывков при перемещении будут исправлены.