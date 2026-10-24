Новый мод добавляет в Fallout 4 динамическую деформацию ландшафта

Мододел под ником «Asciim0v» выпустил мод для Fallout 4, добавляющий деформацию ландшафта. Мод «Dynamic Terrain Deformation» добавляет следы на песке, грязи и снегу. Свои отпечатки могут оставлять не только вы, но и ваши спутники, поселенцы, рейдеры и различные существа. Каждый тип поверхности реагирует по-своему: следы на грязи и снегу могут сохраняться десять минут и дольше, на обычной земле — несколько минут. Трава и гравий восстанавливаются быстрее, а песок скрывает следы примерно за полминуты. На камнях и дорогах следы не остаются.

Снег подвергся ещё более серьёзным изменениям: при ходьбе по нему остаются глубокие следы, а из-под ног разлетаются снежные хлопья. Мод совместим с популярными «зимними» модификациями, такими как Winter Overhaul, Seasons Change и Winter Redone; он самостоятельно распознает снежное покрытие, поэтому установка специальных патчей не требуется. Кроме того, мод предотвращает появление глубокого снега под крышами и другими навесами.

Окружающий мир также реагирует на тепло, огонь и кровь. Костры, горящие бочки, свечи и сигнальные шашки растапливают снег вокруг себя. Реактивные двигатели роботов могут обжигать землю — например, следы на поверхности оставляет жар от двигателей Кодсворта. Кровь может впитываться в снег, а тела — погружаться в него; со временем падающий снег может даже полностью скрыть трупы.

Боевые действия также существенно влияют на ландшафт. Гранаты, мины и ракеты оставляют воронки и расчищают снег в зоне взрыва. Пули оставляют небольшие отверстия в земле, а огонь из минигана — более крупные выбоины. Лазеры обжигают поверхность, а пламя от взрывов растапливает снег. Мод также обеспечивает корректное отображение крови, следов горения и пулевых отверстий с учётом рельефа местности. Брошенное оружие и другие предметы могут оставлять вмятины на мягкой земле или снегу. Многие из этих параметров можно настроить по своему вкусу. В моде предусмотрено меню, позволяющее включать или отключать различные эффекты взаимодействия с поверхностью. Вы можете регулировать глубину следов, расстояние, на котором они появляются, и продолжительность их отображения. Также можно настроить глубину снежного покрова, разлетающийся снег, воронки от взрывов, следы от пуль, пятна крови и процесс таяния снега под воздействием огня. Большинство изменений вступают в силу мгновенно — перезапускать игру не требуется.