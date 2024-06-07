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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 514 оценок

Новый мод Fallout 4 улучшает лица более 1450 NPC, охватывая базовую игру и все DLC

monk70
Новости

Моддер ZPASCALIONZ выпустил новый обязательный мод для Fallout 4. Этот мод, называемый FO4FI HD Series (HD 2K Faces), перерабатывает лица всех NPC для основной игры и всех ее DLC.

Если говорить более подробно, то в Fallout 4 всего 1452 NPC. И с помощью FACEGEN моддер улучшил каждого из них. Как отметил ZPASCALIONZ, он не просто увеличил масштаб ванильных текстур. Вместо этого он пошел дальше и улучшил множество мелких деталей (а также сами текстуры).

Вы можете скачать мод по этой ссылке. В заархивированном виде мод имеет размер около 15 ГБ. Также обратите внимание, что любой ESP, который влияет на NPC, отменяет изменения и возвращает текстуры к тем, что были в архивах оригинальной игры. Поэтому обязательно избегайте таких ESP с этим модом.

-12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гемор

"Обязательный" мод, крайне навязчиво звучит, что даже вызывает какое-то отторжение. Не бывает обязательных модов к играм. Обязательный - значит игру нельзя пройти бы было без этого мода.

7
AndralStormborn

Вот-вот, авторы новостей часто даже не задумываются, что за чушь они пишут

1
AndralStormborn

Чушь какая, есть моды куда лучше

2
Starban

Фулы

0
Jim_son

Я так понимаю это автор или один из авторов довольно спорной сборки Fo4FI. И при чем тут facegen, вы вообще не понимаете о чем говорите. Модов правящих рожи как морфами так и правкой текстур на нексусе просто пруд пруди, на любой вкус и цвет. Этот мод это тупо очередное полирование текстур в фотошопе, сам мод там 82 байта - это ESL пустышка которая нужна только для того что бы загрузилcя ba2 архив текстур.

facegen это что то вроде "прекомбов" для морд лица, их нужно генерить заново если лица менялись морфом, или нужно создавать если добавляешь новых не динамических NPC. Этого прочти никто из модеров не делает и поэтому после наворачивания всяких "Генетиков" в сумме с модами на заселение пустошей (больше нпс) начинаются фризы от которых невозможно избавится даже на очень мощных компах.

Что не новость по модингу игр беседки, то фейспалм, не серьезно как то.

1
Starban

Например?

0