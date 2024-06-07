Новый мод Fallout 4 улучшает лица более 1450 NPC, охватывая базовую игру и все DLC

События Fallout 4 разворачиваются в постапокалиптическом мире, разрушенном ядерной войной. Действие происходит в Содружестве — регионе, включающем в себя территории бывшего Бостона и Массачусетса. Спустя 210 лет после глобального ядерного конфликта, известного как Великая Война, человечество постепенно оправляется от катастрофы, но мир уже никогда не будет прежним.
Главный герой игры — единственный выживший из Убежища 111, криогенного бункера, где группа избранных пережидала последствия войны в состоянии анабиоза. Проведя в заточении 210 лет, протагонист выбирается на поверхность и оказывается в совершенно незнакомом и враждебном мире. Перед ним стоит непростая задача — выжить в суровых условиях Пустоши, сражаясь с многочисленными опасностями, и распутать клубок тайн, связанных с загадочным Институтом и пропажей сына.
Fallout 4 предлагает классический ролевой геймплей с видом от первого или третьего лица на выбор. Игрок волен свободно исследовать обширный открытый мир, посещать разнообразные локации, общаться с NPC, выполнять квесты и участвовать в сражениях. Боевая система стала более динамичной и требует от игрока быстрой реакции и тактического мышления. Знакомая по предыдущим частям система V.A.T.S. позволяет на время замедлять время и прицельно стрелять по уязвимым местам противников.
Одно из главных нововведений игры — глубокая система крафтинга и строительства. Теперь игрок может не только создавать и модифицировать оружие и броню, но и возводить целые поселения с нуля. Собирая всевозможный хлам, остатки довоенных конструкций и уцелевшие материалы, можно построить жилые дома, мастерские, фермы, защитные сооружения и многое другое. Поселенцы, которых удастся привлечь в свою общину, будут помогать с производством еды и ресурсов, защитой базы и торговлей.
Развитие персонажа по-прежнему основано на системе S.P.E.C.I.A.L., определяющей базовые характеристики героя, такие как сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость и удача. Каждый новый уровень позволяет улучшить одну из характеристик и разблокировать связанные с ней способности — перки. Продуманное распределение очков развития позволяет создать по-настоящему уникального и специализированного персонажа.
Важную роль в Fallout 4 играют компаньоны — NPC, которые могут сопровождать главного героя в его путешествиях по Пустоши. У каждого напарника есть своя история, характер и мотивация. Они не просто помогают в бою и переносят лишний груз, но и активно комментируют происходящее, реагируют на поступки игрока и даже могут влиять на некоторые игровые ситуации. Отношения с компаньонами развиваются по мере совместных приключений и зависят от диалогов и принимаемых решений.
Система диалогов в Fallout 4 также претерпела изменения по сравнению с предыдущими частями серии. Теперь разговоры с NPC происходят в реальном времени, без пауз и остановок игрового процесса. Главный герой стал полностью озвученным персонажем и может общаться с окружающими с помощью системы выбора реплик, отображаемых в виде нескольких вариантов ответа. Это привнесло в диалоги больше кинематографичности и драматизма, хоть и несколько ограничило ролевую составляющую.
"Обязательный" мод, крайне навязчиво звучит, что даже вызывает какое-то отторжение. Не бывает обязательных модов к играм. Обязательный - значит игру нельзя пройти бы было без этого мода.
Вот-вот, авторы новостей часто даже не задумываются, что за чушь они пишут
Чушь какая, есть моды куда лучше
Фулы
Я так понимаю это автор или один из авторов довольно спорной сборки Fo4FI. И при чем тут facegen, вы вообще не понимаете о чем говорите. Модов правящих рожи как морфами так и правкой текстур на нексусе просто пруд пруди, на любой вкус и цвет. Этот мод это тупо очередное полирование текстур в фотошопе, сам мод там 82 байта - это ESL пустышка которая нужна только для того что бы загрузилcя ba2 архив текстур.
facegen это что то вроде "прекомбов" для морд лица, их нужно генерить заново если лица менялись морфом, или нужно создавать если добавляешь новых не динамических NPC. Этого прочти никто из модеров не делает и поэтому после наворачивания всяких "Генетиков" в сумме с модами на заселение пустошей (больше нпс) начинаются фризы от которых невозможно избавится даже на очень мощных компах.
Что не новость по модингу игр беседки, то фейспалм, не серьезно как то.
Например?