Обновление 1.46 для Fallout 4 устраняет вылеты на PlayStation и исправляет ошибки в Creation Kit

15 октября 2026 года вышло обновление 1.46 для Fallout 4, которое устраняет вылеты на консолях PlayStation, возникающие при использовании дополнений (Creations), добавляющих новых NPC. Патч исправляет ошибку, связанную с системой генерации лиц NPC (FaceGen), а также предлагает временное решение проблемы с вылетами, вызванными зацикленными аудиофайлами в формате WAV.
Кроме того, обновление содержит ряд исправлений для инструментария Creation Kit на ПК: решены проблемы с архивацией файлов, видеофайлами формата Bink, файлами SSF, а также с конвертацией файлов формата NIF при переносе контента с ПК на PlayStation. В Bethesda предупреждают, что поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.
Исправления вылетов
Игра (только для PlayStation)
- Странен вылет, связанный с системой FaceGen, возникавший при использовании дополнений, добавляющих NPC.
- Добавлено временное решение для предотвращения вылетов, вызванных зацикленными WAV-файлами.
- Если дополнение содержит зацикленный звук, он может проиграться один раз, однако игра больше не должна при этом вылетать.
- Поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.
Исправления ошибок
Creation Kit
- Исправлена конвертация файлов NIF (при переносе с ПК на PlayStation) для отфильтрованных объектов PreCombine, созданных через графический интерфейс Creation Kit. Игроки больше не должны сталкиваться с бесконечным экраном загрузки, ожидая, пока автор объединит геометрию и обновит дополнение новыми архивами.
- Устранена периодически возникавшая ошибка, из-за которой Creation Kit не мог обнаружить файлы для архивации (в результате чего проводник файлов мог отображаться пустым).
- Исправлена ошибка, из-за которой видеофайлы формата Bink (BIK и BK2) не добавлялись в категорию «Дополнительные файлы» (Extra Files), несмотря на то, что программа их корректно распознавала.
- Исправлена ошибка, из-за которой файлы SSF отсутствовали в списке разрешённых типов файлов при создании архивов.
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