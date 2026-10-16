Обновление 1.46 для Fallout 4 устраняет вылеты на PlayStation и исправляет ошибки в Creation Kit

15 октября 2026 года вышло обновление 1.46 для Fallout 4, которое устраняет вылеты на консолях PlayStation, возникающие при использовании дополнений (Creations), добавляющих новых NPC. Патч исправляет ошибку, связанную с системой генерации лиц NPC (FaceGen), а также предлагает временное решение проблемы с вылетами, вызванными зацикленными аудиофайлами в формате WAV.

Кроме того, обновление содержит ряд исправлений для инструментария Creation Kit на ПК: решены проблемы с архивацией файлов, видеофайлами формата Bink, файлами SSF, а также с конвертацией файлов формата NIF при переносе контента с ПК на PlayStation. В Bethesda предупреждают, что поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.

Исправления вылетов

Игра (только для PlayStation)

Странен вылет, связанный с системой FaceGen, возникавший при использовании дополнений, добавляющих NPC.

Добавлено временное решение для предотвращения вылетов, вызванных зацикленными WAV-файлами.

Если дополнение содержит зацикленный звук, он может проиграться один раз, однако игра больше не должна при этом вылетать.

Поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.

Исправления ошибок

Creation Kit