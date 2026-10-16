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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 25 032 оценки

Обновление 1.46 для Fallout 4 устраняет вылеты на PlayStation и исправляет ошибки в Creation Kit

monk70 monk70

15 октября 2026 года вышло обновление 1.46 для Fallout 4, которое устраняет вылеты на консолях PlayStation, возникающие при использовании дополнений (Creations), добавляющих новых NPC. Патч исправляет ошибку, связанную с системой генерации лиц NPC (FaceGen), а также предлагает временное решение проблемы с вылетами, вызванными зацикленными аудиофайлами в формате WAV.

Кроме того, обновление содержит ряд исправлений для инструментария Creation Kit на ПК: решены проблемы с архивацией файлов, видеофайлами формата Bink, файлами SSF, а также с конвертацией файлов формата NIF при переносе контента с ПК на PlayStation. В Bethesda предупреждают, что поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.

Исправления вылетов

Игра (только для PlayStation)

  • Странен вылет, связанный с системой FaceGen, возникавший при использовании дополнений, добавляющих NPC.
  • Добавлено временное решение для предотвращения вылетов, вызванных зацикленными WAV-файлами.
  • Если дополнение содержит зацикленный звук, он может проиграться один раз, однако игра больше не должна при этом вылетать.
  • Поддержка зацикленного звука в дополнениях на PlayStation по-прежнему остаётся частичной.

Исправления ошибок

Creation Kit

  • Исправлена ​​конвертация файлов NIF (при переносе с ПК на PlayStation) для отфильтрованных объектов PreCombine, созданных через графический интерфейс Creation Kit. Игроки больше не должны сталкиваться с бесконечным экраном загрузки, ожидая, пока автор объединит геометрию и обновит дополнение новыми архивами.
  • Устранена периодически возникавшая ошибка, из-за которой Creation Kit не мог обнаружить файлы для архивации (в результате чего проводник файлов мог отображаться пустым).
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой видеофайлы формата Bink (BIK и BK2) не добавлялись в категорию «Дополнительные файлы» (Extra Files), несмотря на то, что программа их корректно распознавала.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой файлы SSF отсутствовали в списке разрешённых типов файлов при создании архивов.
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БЮТ

Игра помои сирик помои, сильно медленная