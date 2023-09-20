По данным Microsoft, по состоянию на 2020 год было продано 25 миллионов копий Fallout 4

Microsoft также ожидает аналогичных продаж для Fallout 5, которая станет следующей игрой, на которой Bethesda Game Studios сосредоточит свое внимание после The Elder Scrolls 6.
Несколько документов Microsoft, которые должны были быть отредактированы, недавно были случайно опубликованы в Интернете в неотредактированном виде, в результате чего произошла утечка подробностей обо всем: от планов Microsoft относительно облачной консоли следующего поколения, нового контроллера Xbox с тактильной обратной связью и многого другого. В рамках той же утечки также появились обновленные данные о продажах ряда игр Bethesda.
Самой примечательной среди них является Fallout 4. Поскольку еще в 2015 году Bethesda объявила, что в день выпуска ролевая игра была продана тиражом в 12 миллионов копий по всему миру, никаких дальнейших обновлений о ее продажах не поступало, однако, согласно недавно опубликованным в результате утечки документам, Fallout 4 по состоянию на 2020 год было продано примерно 25 миллионов кпий (что означает, что на данный момент эта цифра, вероятно, намного выше).
Интересно, что в документе также упоминается, что в 2020 году The Elder Scrolls 5: Skyrim было продано около 40 миллионов копий. Ранее в этом году режиссер Тодд Говард сообщил, что по всему миру было продано более 60 миллионов копий Skyrim, а это означает, что фэнтезийная ролевая игра продалась тиражом еще 20 миллионов копий примерно за три года.
В документе Microsoft также упоминает, что ожидает, что Fallout 5 также будет поставлена тиражом около 25 миллионов единиц, как и его предшественник. Ранее было подтверждено, что Fallout 5 станет следующей игрой, над которой Bethesda Game Studios сконцентрируется после The Elder Scrolls 6, хотя, учитывая тот факт, что последняя только недавно вошла в раннюю стадию разработки и до запуска еще более пяти лет, можно с уверенностью сказать, что пройдет очень много времени, прежде чем выйдет следующая основная игра Fallout.
Хорошо игра, несколько раз перепрошел. А вот Fallout 76 еще есть. Играл кто нибудь?Сюжет там хороший?Если есть конечно
Про Ф76 могу сказать и отметить одно: не зря же его сейчас все забыли... Всё про него было сказано давно на релизе и после
сюжет средний,но игра доведена до нормального состояния.Стоит попробовать,если зашла 4 то и эта думаю зайдёт.
А я всё жду озвучку от гейм войс
Лет чере 5 сделают
А на дополнения походу ваще забьют болт
F4 так успешен в основном из за большого количества модов созданных для него. Если для 5 части эту возможность прикроют, то такого же успеха увы не будет уже.
вот про моды бы промолчал, сколько лет прошло, ни разу не видел глобальной сборки на фол 4 торрентом, а не самому собирать всё...а на скайрим каждый год клюют новые сборки.
По моему более глубоких и продуманных глобальных модов разве что только на сталкере. В других играх максимум что позволяют сделать разрабьотчики это правки миссий, текстуры, модели и то не сильно глубокие
Вряд ли F5 в ближайшие 10 лет выйдет, учитывая что Свитки6 ещё лет 5 пилить будут, затем примутся за F5. Лучше бы Фоллыч отдали обсидианам. Как показала практика, от Тодда ничего хорошего ждать не стоит
Обсидиан? Ну не знаю.Да у них одна игра скучнее другой.Ничего более унылого и придумать нельзя.Элекс от Пираний и то на порядок бодрее играется.)
Я бы не отказался от ремастера 4 фолыча
зачем
Даже модеры сделаили перерисовку текстур одежды и оружия так, что даже мой слабый комп. Ни одного фпс не теряет, при их установки.
И косяков там море, особенно со такой "гордостью" рассказывали по постройки поселения. Что даже не смогли запрограмировать так, что во время постройки все элементы должны становиться неосязаемыми. Ремастер нужен все равно.
ну ок, сделают тебе ремастер, на уровне скайрима на движке фаллаут 4 в котором изменений 0, и чо?))) щас есть скайрим, скайрим спешл, скайрим легендари и скайрим вр, будет тож самое с 4 фолычем, нахрен надо
Сейчас западные умельцы столько графических модов, текстур и моделей сделали для игры, что можно самостоятельно свой собственный ремастер сделать.
он не нужен, игра выглядит хорошо, нужны ремейки моры и облы, ну и фол 3 подтянуть бы