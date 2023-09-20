По данным Microsoft, по состоянию на 2020 год было продано 25 миллионов копий Fallout 4 ©

Microsoft также ожидает аналогичных продаж для Fallout 5, которая станет следующей игрой, на которой Bethesda Game Studios сосредоточит свое внимание после The Elder Scrolls 6.

Несколько документов Microsoft, которые должны были быть отредактированы, недавно были случайно опубликованы в Интернете в неотредактированном виде, в результате чего произошла утечка подробностей обо всем: от планов Microsoft относительно облачной консоли следующего поколения, нового контроллера Xbox с тактильной обратной связью и многого другого. В рамках той же утечки также появились обновленные данные о продажах ряда игр Bethesda.

Самой примечательной среди них является Fallout 4. Поскольку еще в 2015 году Bethesda объявила, что в день выпуска ролевая игра была продана тиражом в 12 миллионов копий по всему миру, никаких дальнейших обновлений о ее продажах не поступало, однако, согласно недавно опубликованным в результате утечки документам, Fallout 4 по состоянию на 2020 год было продано примерно 25 миллионов кпий (что означает, что на данный момент эта цифра, вероятно, намного выше).

Интересно, что в документе также упоминается, что в 2020 году The Elder Scrolls 5: Skyrim было продано около 40 миллионов копий. Ранее в этом году режиссер Тодд Говард сообщил, что по всему миру было продано более 60 миллионов копий Skyrim, а это означает, что фэнтезийная ролевая игра продалась тиражом еще 20 миллионов копий примерно за три года.

В документе Microsoft также упоминает, что ожидает, что Fallout 5 также будет поставлена тиражом около 25 миллионов единиц, как и его предшественник. Ранее было подтверждено, что Fallout 5 станет следующей игрой, над которой Bethesda Game Studios сконцентрируется после The Elder Scrolls 6, хотя, учитывая тот факт, что последняя только недавно вошла в раннюю стадию разработки и до запуска еще более пяти лет, можно с уверенностью сказать, что пройдет очень много времени, прежде чем выйдет следующая основная игра Fallout.