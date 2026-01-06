ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 485 оценок

Почему Fallout 4 выглядит как вечная осень: художник Bethesda раскрыл замысел

butcher69 butcher69

Многие игроки отмечали, что Fallout 4 ощущается как прогулка по ясному осеннему дню. Как оказалось, такая атмосфера — результат осознанного художественного решения Bethesda, а не случайный эффект движка или освещения. В отличие от мрачной, окрашенной в зелёные тона Capital Wasteland из Fallout 3, Содружество в четвёртой части выглядит светлее, но при этом не менее печально.

По словам арт-директора Bethesda Иштвана Пели, идея осеннего настроения появилась на раннем этапе разработки. Он организовал для художников выезд в парк Грейт-Фолс вдоль реки Потомак в Мэриленде. Это была поздняя осень: опавшие листья, коричневая трава, голые деревья. Именно тогда Пели понял, каким должен быть визуальный образ Fallout 4. Фотографии с этой поездки легли в основу цветовой палитры и общего тона мира.

Разработчики стремились подчеркнуть темы надежды и восстановления, поэтому рукотворные объекты — архитектура, автомобили, поселения — выглядят ярче и контрастнее. При этом окружающая природа должна была сохранять ощущение утраты и меланхолии. Мир, по задумке авторов, всё ещё оставался «мёртвым»: природа не оправилась даже спустя сотни лет после катастрофы.

Как подчёркивает Пели, это был не вопрос реализма, а вопрос настроения. Поздняя осень стала идеальной метафорой постапокалиптического Бостона — мира, в котором жизнь медленно возвращается, но следы разрушения всё ещё ощущаются повсюду. Именно поэтому игроки так отчётливо чувствуют тот самый «хрустальный» осенний воздух, исследуя Содружество.

18
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
UnbearableSavage

При всех спорных решениях в части геймплея, визуал просто прекрасный. И полная ублюдочность тех же Обсидианов в данном вопросе еще больше это подчеркивает.

8
Lvinomord

Как по мне.то отличный выбор визуала. Очень было приятно играть.

7
Barred

Почему все игры Тодика выглядят как полное Г. ?

4
Boratnik

Потому что их движок - Г

ratte88

Потому что кому-то мозгов не хватает движок улучшить, а не старую муть из 00-ых использовать. Но у Тоддика не всё так плохо. У чехов с ЕТС2/Арма3 ситуация куда хуже.

Pravdarub

Почему Fallout 4 выглядит как

Парaша.

4
Denis Kyokushin

А я ещё не проходил его, с удовольствием поиграю

3
romanmurashov

F4 получился хорошим и реиграбельным. Атмосфера запоминающаяся)

3
sa1958

Ну а что, всё по теме получилось.

1
Кей Овальд

Выглядит уныло, на самом деле. Всё хочу переиграть с модом на озеленение.