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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 311 оценок

После 6 лет разработки мод Mass Effect Evolution для Fallout 4 стал доступен для скачивания

monk70
Новости

После шести лет разработки моддер Tamlers выпустил мод Mass Effect Evolution для Fallout 4. Этот мод можно рассматривать как мод полной конверсии. Он переносит оружие, броню, корабли, объекты и персонажей из Mass Effect в ролевую игру Bethesda. Мало того, это еще и особая сюжетная линия. По сравнению с оригинальной игрой Mass Effect, Mass Effect Evolution имеет другую временную шкалу, сюжет и игровой процесс.

Для тех, кому интересно: большая часть сюжета представляет собой переписывание оригинального сюжета Fallout 4 с некоторыми новыми квестами и возможностями. В будущих версиях моддер надеется добавить еще одну сюжетную линию.

На данный момент мод заменяет большинство моделей на модели из вселенной Mass Effect. Кроме того, моддер перерисовал большую часть окружения, анимированных объектов, доспехов, зданий и т. д. вручную. И да, большая часть оружия была заменена на то, что было в Mass Effect, на кастомные модели.

Хотя Mass Effect Evolution еще не завершен на 100%, он очень близка к этому. Это основная причина, по которой моддер решил наконец выпустить его. Да, тут и там есть некоторые ошибки, но вы можете пройти игру от начала до конца.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Gelyr

Поражает уровень работы, но нафига и главное зачем?

10
Александр Костоусов

Мне просто нравится геймплей Fallout 4 и я люблю Mass effect. Почему нет?)

2
Gelyr Александр Костоусов

Ну тогда этот мод для тебя, хорошей игры))

0
Ain65 Rain

Ну что можно сказать - Браво.

Хотя играть точно не буду, так как не привлекает масс эффект, тем более без возможности попасть на другие планеты. Как по мне, модер конечно крут, но концепция масс эффект - выбор не удачный для апокалипсиса.

2
Пользователь ВКонтакте

Как Тали прекрасна // Максим Брагин

0
Александр Костоусов

Автор статьи, свяжитесь со мной. Я автор мода. Дам подробное описание ситуации и ссылки на скачивание

0
Modern Fear
-2
001fess

а мод на гта сан-адреас есть такой же?

-3
Гемор

в масс эффект от биогеев не играю (только первый DA зашел в далеком 2008 м), в фоллаут от придурка-балабола Говарда тоже. А тут два в одном )))

-7