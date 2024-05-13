Представлена фигурка силовой брони T-45 Hot Rod Shark по мотивам Fallout от ThreeZero

Компания ThreeZero открыла предварительный заказ на новую фигурку Power Armor из серии видеоигр Fallout. Фигура силовой брони T-45 Hot Rod Shark выполнена в масштабе 1/6 и имеет высоту 14,5 дюймов ( примерно 36,8см). Силовая броня T-45 Hot Rod представлена в одной из самых популярных схем окраски. Оливково-зеленый базовый слой дополнен красной отделкой и характерными для акулы глазами и пастью. Вместе с изысканной техникой окрашивания Threezero, фигурка передает постапокалиптическую эстетику брони.
Модель T-45 оснащена эндоскелетным телом с более чем 35 точками артикуляции и магнитными соединениями, позволяющими свободно заменять части брони, совместимые со всеми другими фигурками Threezero Fallout Power Armor. Шлем оснащен светодиодной подсветкой, а среди аксессуаров - детально проработанная мужская голова, которую можно заменить на шлем, а также штурмовая винтовка с двумя сменными магазинами и съемным прицелом.
Цена T-45 Hot Rod Shark Power Armor составляет $429,99. Ее выпуск запланирован на четвертый квартал этого года.
За такие деньги части брони должны быть из стали сделаны.
Они теперь повсюду будут эти ублюдские автоматы пихать? Эх, а ведь раньше с лазерными винтовками гоняли, как настоящие техно-хапуги(
любителям минек зайдет..
Внутри голая тян?
Там негр внутри. Ты че…
Она тоже разваливается по шву? // Глеб Громов
😂 // Дмитрий Иванов
Самая крутая силовая броня которую я видел - это Hellcat
лол x01, x02, x03, T60 да любая, то только не Хеллкат
Хэлкат был топ, пусть и без брони, зато с топ пушкой, но варгеи зачем то порезали его в хлам. (сарказм)