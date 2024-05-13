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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 18 845 оценок

Представлена фигурка силовой брони T-45 Hot Rod Shark по мотивам Fallout от ThreeZero

Gruz_
Новости

Компания ThreeZero открыла предварительный заказ на новую фигурку Power Armor из серии видеоигр Fallout. Фигура силовой брони T-45 Hot Rod Shark выполнена в масштабе 1/6 и имеет высоту 14,5 дюймов ( примерно 36,8см). Силовая броня T-45 Hot Rod представлена в одной из самых популярных схем окраски. Оливково-зеленый базовый слой дополнен красной отделкой и характерными для акулы глазами и пастью. Вместе с изысканной техникой окрашивания Threezero, фигурка передает постапокалиптическую эстетику брони.

Модель T-45 оснащена эндоскелетным телом с более чем 35 точками артикуляции и магнитными соединениями, позволяющими свободно заменять части брони, совместимые со всеми другими фигурками Threezero Fallout Power Armor. Шлем оснащен светодиодной подсветкой, а среди аксессуаров - детально проработанная мужская голова, которую можно заменить на шлем, а также штурмовая винтовка с двумя сменными магазинами и съемным прицелом.

+ ещё 8 картинок

Цена T-45 Hot Rod Shark Power Armor составляет $429,99. Ее выпуск запланирован на четвертый квартал этого года.

20
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Избранный Иноса

За такие деньги части брони должны быть из стали сделаны.

4
Восставший из забытья

Они теперь повсюду будут эти ублюдские автоматы пихать? Эх, а ведь раньше с лазерными винтовками гоняли, как настоящие техно-хапуги(

1
dexex

любителям минек зайдет..

0
Whiskey_40Vol

Внутри голая тян?

0
Kortver

Там негр внутри. Ты че…

1
Пользователь ВКонтакте

Она тоже разваливается по шву? // Глеб Громов

-1
Пользователь ВКонтакте

😂 // Дмитрий Иванов

0
AndralStormborn

Самая крутая силовая броня которую я видел - это Hellcat

-2
dexex

лол x01, x02, x03, T60 да любая, то только не Хеллкат

0
vzglydizugla dexex

Хэлкат был топ, пусть и без брони, зато с топ пушкой, но варгеи зачем то порезали его в хлам. (сарказм)

0