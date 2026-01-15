Продажи игр серии Fallout резко выросли после выхода нового сезона сериала

Продажи франшизы Fallout значительно выросли в праздничный период после премьеры второго сезона адаптации Amazon. Об этом сообщает Video Game Insights, зафиксировавшая «значительный рост» вовлечённости и продаж на всех платформах.

Анализируя ежедневные предполагаемые объёмы продаж на Steam, PlayStation и Xbox, 29 декабря было продано более 12 000 копий Fallout 4. 7 января наблюдался заметный рост продаж Fallout: New Vegas и Fallout 4: New Vegas достигла почти 8000 проданных копий, а Fallout 3 — 3000.

Что касается количества ежедневно активных пользователей, то в дни после Рождества наблюдался значительный всплеск активности в Fallout 4 и Fallout 76. В частности, на Xbox пик активности в Fallout 4 достиг почти 100 000 игроков в начале января. Когда 16 декабря стартовал второй сезон, наибольшее количество ежедневно активных пользователей было зафиксировано в Fallout 76 (доступной в Game Pass).

По данным Alinea, наибольшее количество ежедневно активных пользователей среди вернувшихся игроков наблюдалось в Steam, увеличившись со среднего недельного показателя в 60 000 до премьеры второго сезона, а затем достигнув пика в 120 000. Количество одновременно играющих пользователей в Steam удвоилось с начала второго сезона, подскочив со среднего показателя в 20 000 до более чем 40 000 после его возвращения.

Анализируя данные по всем платформам, компания Alinea обнаружила, что второй сезон Fallout «стал мощным катализатором вовлечённости игроков» именно для Fallout 76, при этом количество активных игроков в день увеличилось со 167 000 до релиза и достигло пика в 235 000 30 декабря.