Работа над русской озвучкой дополнения Nuka-World для Fallout 4 идёт полным ходом

Студия озвучки Cool-Games поделилась свежими подробностями о процессе локализации дополнения Nuka-World для Fallout 4. По их словам, на данный момент завершено около 40% работ — персонажи постепенно обретают голоса, эмоции и тот самый узнаваемый постапокалиптический шарм.
Оставшиеся 60% сейчас находятся на стадии активной записи и монтажа. Разработчики обещают, что фанатов ждёт по-настоящему атмосферное звучание и качественная адаптация оригинальных диалогов.
В ближайшее время команда планирует поделиться первыми фрагментами озвучки и показать актёров, стоящих за ключевыми персонажами дополнения.
Неплохо. Куда лучше шедевров нейронки где даже собака говорит человеческим голосом "Гав".
Один фиг, жду момента, когда нейросетевухи доростут до уровня, когда понадобится только оригинальный актёрский состав, а на остальные языки будет качественный неросетевой перевод за пару дней, пока где-то гудит ЦОД. А то или вообще без озвучки в играх, или ждите по году, а то и больше фанат кий перевод, хоть и качественный, а где-то даже сабы завезти забудут.
Жалко что только за деньги, ну я понимаю, труд должен оплачиваться. И одно радует что купил и обновы будут бесплатно.
а когда будет озвучка на все DLC для Dead Island 2 // Hayk Harutyunyan
Молодцы, только их работа над озвучкой уж очень сильно затянулась, скоро уже будет 5 лет как они озвучивают Fallout 4, да никак не могут доозвучить. Я конечно понимаю, диалогов там дохренище, но полдесятилетия озвучивать одну игру, такое себе … С такими темпами, возможно к 2027г. доделают.
Хотя я уже прошел и саму игру (с их неполной озвучкой) и все вышедшие к ней DLC (с вполне неплохой многоголосой-нейоозвучкой, не та что от Peter Rodgers – где уши вянут.)