Работа над русской озвучкой дополнения Nuka-World для Fallout 4 идёт полным ходом

Студия озвучки Cool-Games поделилась свежими подробностями о процессе локализации дополнения Nuka-World для Fallout 4. По их словам, на данный момент завершено около 40% работ — персонажи постепенно обретают голоса, эмоции и тот самый узнаваемый постапокалиптический шарм.

Оставшиеся 60% сейчас находятся на стадии активной записи и монтажа. Разработчики обещают, что фанатов ждёт по-настоящему атмосферное звучание и качественная адаптация оригинальных диалогов.

В ближайшее время команда планирует поделиться первыми фрагментами озвучки и показать актёров, стоящих за ключевыми персонажами дополнения.