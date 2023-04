Ремастер на движке? Bethesda добавила упоминание New Vegas 2 в Steam-версию Fallout 4 ©

Пользователи сети, с помощью незаменимого сервиса SteamDB, заметили, что Bethesda на днях добавила тестовую ветку Fallout 4 с интересным названием — newvegas2.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы фанаты стали строить теории о том, что же это будет: некстген-обновление Fallout 4, полноценный ремастер Fallout New Vegas или же они выпустить Fallout New Vegas на движке Fallout 4. А быть может это вообще запоздалая первоапрельская шутка. Fallout 4 скоро получит обновление для next-gen. Так что, возможно, это DLC для него (например, оружие или скины из New Vegas).

Права на тот же Fallout: New Vegas и всю франшизу Fallout принадлежат компании Bethesda — а она, как и студия Obsidian, принадлежит корпорации Microsoft.