Fallout 4 10.11.2015
8.3 12 756 оценок

Ремастер на движке? Bethesda добавила упоминание New Vegas 2 в Steam-версию Fallout 4

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butcher69
Новости

Пользователи сети, с помощью незаменимого сервиса SteamDB, заметили, что Bethesda на днях добавила тестовую ветку Fallout 4 с интересным названием — newvegas2.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы фанаты стали строить теории о том, что же это будет: некстген-обновление Fallout 4, полноценный ремастер Fallout New Vegas или же они выпустить Fallout New Vegas на движке Fallout 4. А быть может это вообще запоздалая первоапрельская шутка. Fallout 4 скоро получит обновление для next-gen. Так что, возможно, это DLC для него (например, оружие или скины из New Vegas).

Права на тот же Fallout: New Vegas и всю франшизу Fallout принадлежат компании Bethesda — а она, как и студия Obsidian, принадлежит корпорации Microsoft.

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Комментарии: 41
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги

Отец знакомого работает в Бетесде. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь надевать ковбойскую шляпу и включать Джингл-Джангл. Сейчас копаюсь в коде Fallout 4. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

57
bysaturn

Держись

4
Aellie

Во имя Луны

2
PobedinskiY095

я бы и ремастер вегаса не прочь и тройки

22
Mr_Bredman

Наврятли, там команда фанов уже несколько лет переносит ньювегас на движок четвертки. Если бы беседка реально планировала ремастер или ремейк ньювегаса то подобный фанпроект был бы давно прекрыт.

9
N1k3_22

Не был бы. Если бы не моды на их игры - Беседка уже давно клепала бы мобильные dr.dreчильни. У них взаимовыгода - Беседка выпускают альфа-версии игр, а фаны их патчат и доводят до ума)

6
nodas

Или беседка просто наняла ту команду и все

12
Night Strider

тот же ремастер варкрафт 3 закрыли не из-за пинков под жопу от близзов а из-за того что авторы увидев анонс рефордж посчитали свой проект ненужным

3
Executor666 Night Strider

Там как бы как раз пинки и были.

0
NarkoSky

Надеемся что это правда.

2
lokdogg

Лицо мододелов что переносили ньювегас на движок четверки представили?

2
Саня Цукино Усаги

Рискну предположить, что они просто запилят аддон про Мохаве для некст-ген обновления Fallout 4. В четвёрке тем-более уже есть мод в Крейшн Клабе на столичную пустошь

1
Выxyxoль
В четвёрке тем-более уже есть мод в Крейшн Клабе на столичную пустошь

Прям на всю Столичную Пустошь? Или все же на радиостанцию Новости Галактики?

0
nodas

Да блин пусть уже успокоятся, не будет второго Нью Вегаса, нет смысла его делать, если и будет спин оф то точно в другой местности и под другим названием, не смысла делать сиквел он полностью сюжетно завершён, да и проблема будет его продолжать когда у тебя куча концовок. А вот ремастер можно на 4 движке сделать.

0
N1k3_22

Вообще не вижу никаких проблем сделать "продолжение". Завершенность прошлой истории совсем не запрещает создать новую историю, в том же сеттинге

1
nodas N1k3_22

Нет смысла, в чем прикол ходить там где уже были ? Когда есть куча других мест действий которые хочется увидеть

2
Stalker608 nodas

когда говорят нью вегас, имеют в виду западное побережье сша, игра в стиле первых двух фаллаутов и с той же атмосферой.не обязательно сам нью-вегас. можно взять сан-франциско, неваду ну или расширить Лос- анджелес( могильник по канону).

4
Night Strider nodas
Нет смысла, в чем прикол ходить там где уже были ?

в 4 локация из тройки, в сталкерах одна и та-же местность, в гта 3 и либерти сити сториес один и тот-же городе, как и свайс сити... чел, примеров полно

3
nodas Night Strider

А ну как напомните мне где там в 4 локация из 3 что то не помню я там такого. И я про примеры имел ввиду только серию фола, сторонние игры не нужно учитывать, так как фол постапокали́псис и интересно узнать как например Лос Анджелес живёт после бомб, а зачем мне ещё раз смотреть на лас вегас если и так его уже все видели.

0
DamirFelix

Ага, мечтайте

0
Achilles4real

Его уже делают авантюристы, правда очень медленно. Но готов поспорить, что у них выйдет лучше,чем у бетесды

0
pnes8869

пошлака бефесда на большой и толстый жуй

-1
MunchkiN 616

была бы неплоха запить какой нибудь фоллаут на каком нибудь анрил энжине чтоб апу часиков побегать графошкин заценить а то движок от морровинда стар. 4 я часть еще на прошлом поколении вышла там придется как минимум серьезно вытягивать графику ато в ф4 почему-то кубмапы использовалась вместо обыденных уже тогда отражений экранного пространства а еще глобальная иллюминация нужна что на новое поколение выйти.

-2
nodas

И минус весь модинг нет спасибо, пусть пилят на своем двигле, благо модами можно ему любую графику потом подогнать даже круче чем на вашем анриле будет.

1
Aellie

Вопрос, зачем? Ньювегас шедевр, не спорю. Но, может, что-то новое, вместо задолбавших ремастеров придумать, не?

-3
SR388
может, что-то новое, вместо задолбавших ремастеров придумать

Так придумали же Старфилд. Куда еще новее то?

А вот Тройке и Нью Вегасу не помешали бы хотя бы ремастеры на движке четверки.

Я хоть и люблю эти игры, особенно Тройку, но после современных шутеров смотреть на кривой движок и всратый ганплей просто невозможно.

6
RelexGround SR388

согласен в 2023 году играть в это тяжко

-4
Skorskis SR388

ну и 4ку бы то же не помешало бы. я очень люблю мир фола. но играть в 4ку сил и терпения нет. лично у меня часто багались квесты, приходилось постоянно прыгать на фандом искать решения, а они есть, т.е это не только у меня траблы, так же неясные вылеты в рендомных местах, дробовик вообще не мог юзать, сразу вылет. в общем 3ку, НВ и 4ку :)

0
SR388 Skorskis

Меня как-то это миновало. Каких-то прям жестких багов не было. Чтобы игра прям вылетала - такого не помню, если и было, то мало.

Движок в Ф4 мне понравился и ганплей на нём тоже. Конечно все это похуже было, чем в некоторых других шутанах того времени, но по сравнению с Ф3 и Нью Вегас это прям небо и земля.

Я тогда прям весь мир излазил, все сайды сделал. Прокачался до 120 уровня вроде, это просто в ванилле без модов. Я пропускал время в игре - неделю или две и потом заново все локации с мобами и рейдерами зачищал. Настолько она мне зашла геймплейно, я прям не мог в неё наиграться.

2
Skorskis SR388

офигенная игра, но вот так у меня...помню квест - дойти до аэропорта, затем он становится базой, так вот я не мог до него дойти :) место около воды, я там как по минному полю передвигался, чуть пройду - сейв, чуть пройду в право - вылет, заново чуть в лево...жесть, и такие места были не единажды. писал, искал решение так и не нашёл, про дробовик писал уже, ещё что то было. игра лицуха, пробовал и на ванили и неофицальными патчами. мне как то чувак написал что возможно это из за современного моего железа....хз, в общем как я выше писал силы и желание бороться кончились. надеюсь может когда перезапустят на новом движке :)

0