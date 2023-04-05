Ремастер на движке? Bethesda добавила упоминание New Vegas 2 в Steam-версию Fallout 4

Пользователи сети, с помощью незаменимого сервиса SteamDB, заметили, что Bethesda на днях добавила тестовую ветку Fallout 4 с интересным названием — newvegas2.
Этого оказалось достаточно для того, чтобы фанаты стали строить теории о том, что же это будет: некстген-обновление Fallout 4, полноценный ремастер Fallout New Vegas или же они выпустить Fallout New Vegas на движке Fallout 4. А быть может это вообще запоздалая первоапрельская шутка. Fallout 4 скоро получит обновление для next-gen. Так что, возможно, это DLC для него (например, оружие или скины из New Vegas).
Права на тот же Fallout: New Vegas и всю франшизу Fallout принадлежат компании Bethesda — а она, как и студия Obsidian, принадлежит корпорации Microsoft.
Отец знакомого работает в Бетесде. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь надевать ковбойскую шляпу и включать Джингл-Джангл. Сейчас копаюсь в коде Fallout 4. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Держись
Во имя Луны
я бы и ремастер вегаса не прочь и тройки
Наврятли, там команда фанов уже несколько лет переносит ньювегас на движок четвертки. Если бы беседка реально планировала ремастер или ремейк ньювегаса то подобный фанпроект был бы давно прекрыт.
Не был бы. Если бы не моды на их игры - Беседка уже давно клепала бы мобильные dr.dreчильни. У них взаимовыгода - Беседка выпускают альфа-версии игр, а фаны их патчат и доводят до ума)
Или беседка просто наняла ту команду и все
тот же ремастер варкрафт 3 закрыли не из-за пинков под жопу от близзов а из-за того что авторы увидев анонс рефордж посчитали свой проект ненужным
Там как бы как раз пинки и были.
Надеемся что это правда.
Лицо мододелов что переносили ньювегас на движок четверки представили?
Рискну предположить, что они просто запилят аддон про Мохаве для некст-ген обновления Fallout 4. В четвёрке тем-более уже есть мод в Крейшн Клабе на столичную пустошь
Прям на всю Столичную Пустошь? Или все же на радиостанцию Новости Галактики?
Да блин пусть уже успокоятся, не будет второго Нью Вегаса, нет смысла его делать, если и будет спин оф то точно в другой местности и под другим названием, не смысла делать сиквел он полностью сюжетно завершён, да и проблема будет его продолжать когда у тебя куча концовок. А вот ремастер можно на 4 движке сделать.
Вообще не вижу никаких проблем сделать "продолжение". Завершенность прошлой истории совсем не запрещает создать новую историю, в том же сеттинге
Нет смысла, в чем прикол ходить там где уже были ? Когда есть куча других мест действий которые хочется увидеть
когда говорят нью вегас, имеют в виду западное побережье сша, игра в стиле первых двух фаллаутов и с той же атмосферой.не обязательно сам нью-вегас. можно взять сан-франциско, неваду ну или расширить Лос- анджелес( могильник по канону).
в 4 локация из тройки, в сталкерах одна и та-же местность, в гта 3 и либерти сити сториес один и тот-же городе, как и свайс сити... чел, примеров полно
А ну как напомните мне где там в 4 локация из 3 что то не помню я там такого. И я про примеры имел ввиду только серию фола, сторонние игры не нужно учитывать, так как фол постапокали́псис и интересно узнать как например Лос Анджелес живёт после бомб, а зачем мне ещё раз смотреть на лас вегас если и так его уже все видели.
Ага, мечтайте
Его уже делают авантюристы, правда очень медленно. Но готов поспорить, что у них выйдет лучше,чем у бетесды
пошлака бефесда на большой и толстый жуй
была бы неплоха запить какой нибудь фоллаут на каком нибудь анрил энжине чтоб апу часиков побегать графошкин заценить а то движок от морровинда стар. 4 я часть еще на прошлом поколении вышла там придется как минимум серьезно вытягивать графику ато в ф4 почему-то кубмапы использовалась вместо обыденных уже тогда отражений экранного пространства а еще глобальная иллюминация нужна что на новое поколение выйти.
И минус весь модинг нет спасибо, пусть пилят на своем двигле, благо модами можно ему любую графику потом подогнать даже круче чем на вашем анриле будет.
Вопрос, зачем? Ньювегас шедевр, не спорю. Но, может, что-то новое, вместо задолбавших ремастеров придумать, не?
Так придумали же Старфилд. Куда еще новее то?
А вот Тройке и Нью Вегасу не помешали бы хотя бы ремастеры на движке четверки.
Я хоть и люблю эти игры, особенно Тройку, но после современных шутеров смотреть на кривой движок и всратый ганплей просто невозможно.
согласен в 2023 году играть в это тяжко
ну и 4ку бы то же не помешало бы. я очень люблю мир фола. но играть в 4ку сил и терпения нет. лично у меня часто багались квесты, приходилось постоянно прыгать на фандом искать решения, а они есть, т.е это не только у меня траблы, так же неясные вылеты в рендомных местах, дробовик вообще не мог юзать, сразу вылет. в общем 3ку, НВ и 4ку :)
Меня как-то это миновало. Каких-то прям жестких багов не было. Чтобы игра прям вылетала - такого не помню, если и было, то мало.
Движок в Ф4 мне понравился и ганплей на нём тоже. Конечно все это похуже было, чем в некоторых других шутанах того времени, но по сравнению с Ф3 и Нью Вегас это прям небо и земля.
Я тогда прям весь мир излазил, все сайды сделал. Прокачался до 120 уровня вроде, это просто в ванилле без модов. Я пропускал время в игре - неделю или две и потом заново все локации с мобами и рейдерами зачищал. Настолько она мне зашла геймплейно, я прям не мог в неё наиграться.
офигенная игра, но вот так у меня...помню квест - дойти до аэропорта, затем он становится базой, так вот я не мог до него дойти :) место около воды, я там как по минному полю передвигался, чуть пройду - сейв, чуть пройду в право - вылет, заново чуть в лево...жесть, и такие места были не единажды. писал, искал решение так и не нашёл, про дробовик писал уже, ещё что то было. игра лицуха, пробовал и на ванили и неофицальными патчами. мне как то чувак написал что возможно это из за современного моего железа....хз, в общем как я выше писал силы и желание бороться кончились. надеюсь может когда перезапустят на новом движке :)