Режиссёр "Призрака в доспехах" признался, что восемь лет не может оторваться от Fallout 4

Легендарный японский режиссёр Мамору Осии, создатель «Призрака в доспехах» и автор культового аниме «Яйцо ангела», неожиданно раскрыл, что уже восемь лет остаётся верным одному-единственному тайтлу — Fallout 4. Хотя Осии много лет восхищается творчеством Хидео Кодзимы и даже появился в Death Stranding 2 в роли эксцентричного «пицца-повара», именно в постапокалиптическом Бостоне от Bethesda он застрял почти на десятилетие.

В интервью TheFilmStage, посвящённом повторному кинорелизу «Яйца ангела», режиссёра спросили о его игровых предпочтениях. Осии признался, что с огромным уважением относится ко всем работам Кодзимы, но при этом на протяжении восьми лет запускает прежде всего Fallout 4, называя её «идеальной игрой, будто созданной специально для него».

Режиссёр рассказал, что масштаб, атмосфера и стиль исследования мира в Fallout 4 полностью соответствуют его вкусу, а сам процесс не перестаёт его увлекать спустя годы.

Связи Осии с игровой индустрией вообще глубже, чем можно подумать: «Яйцо ангела» он создавал совместно с Ёситакой Амано — легендарным художником и автором логотипов практически всех Final Fantasy, который в прошлом также работал над персонажами серии.

При этом сам Осии считает, что «Яйцо ангела» в современной аниме-индустрии было бы создать невозможно: по его словам, сегодняшние авторы предпочитают креативные задачи ремеслу, а условия производства уже не позволяют позволить себе столь трудоёмкую визуальную работу.