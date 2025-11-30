Режиссёр "Призрака в доспехах" признался, что восемь лет не может оторваться от Fallout 4

Легендарный японский режиссёр Мамору Осии, создатель «Призрака в доспехах» и автор культового аниме «Яйцо ангела», неожиданно раскрыл, что уже восемь лет остаётся верным одному-единственному тайтлу — Fallout 4. Хотя Осии много лет восхищается творчеством Хидео Кодзимы и даже появился в Death Stranding 2 в роли эксцентричного «пицца-повара», именно в постапокалиптическом Бостоне от Bethesda он застрял почти на десятилетие.
В интервью TheFilmStage, посвящённом повторному кинорелизу «Яйца ангела», режиссёра спросили о его игровых предпочтениях. Осии признался, что с огромным уважением относится ко всем работам Кодзимы, но при этом на протяжении восьми лет запускает прежде всего Fallout 4, называя её «идеальной игрой, будто созданной специально для него».
Режиссёр рассказал, что масштаб, атмосфера и стиль исследования мира в Fallout 4 полностью соответствуют его вкусу, а сам процесс не перестаёт его увлекать спустя годы.
Связи Осии с игровой индустрией вообще глубже, чем можно подумать: «Яйцо ангела» он создавал совместно с Ёситакой Амано — легендарным художником и автором логотипов практически всех Final Fantasy, который в прошлом также работал над персонажами серии.
При этом сам Осии считает, что «Яйцо ангела» в современной аниме-индустрии было бы создать невозможно: по его словам, сегодняшние авторы предпочитают креативные задачи ремеслу, а условия производства уже не позволяют позволить себе столь трудоёмкую визуальную работу.
Типичный феномен беседки. Садишься с мыслями "щас быстренько пробегу эту шляпу" и... пропадаешь там на месяцы и годы.
Четверка со своей стройкой это игра на тысячи часов. А с модами и вовсе бесконечная.
прошел сюжет, все локации по неск раз и надоело, хочется фолаут 5 а не убогий старфеил
А что там строить то?
В смысле? Ты в игру играл вообще? Вся суть 4 части в строительстве. Построек овердофига.
В этой игре сошлось очень много приятных фишек, которые вкупе делают эту часть по-настоящему реиграбельной. Там шикарная боевка, хорошее выживание, арт-дизайн всего, редизайн силовой брони, звук, начало, когда гг выходит из Убежища без ничего, озвучка гг (Мне особенно нравится озвучка жгг Джек из Mass Effect 2 и жаль, что мгг не дали озвучить Гаррусу, который мелькает среди НПС, вот это было бы комбо), многие квесты + локации, связанные с ними, которые можно проходить из раза в раз, строительство в духе Робинзона Крузо, где с каждым возвращением на базу ты все больше и больше ее обустраиваешь, и, конечно же, моды. Единственное, чего мне не хватало там, это расширений основной карты с добавлением ещё большего количества атмосферных квестов+локаций. Игру можно было поддерживать всякими расширениями на протяжении многих лет, добавить то, что вырезали, переделать центр города и т.д. Но разрабы решили потратить это время на Fallout 76, а потом на Starfield. Но какая из этих игр сейчас по-прежнему актуальна? Конечно же, Фолыч 4.
Обороняет поселения по квестам Престона Гарви?😄
Хотел заценить "Яйцо ангела", а оно 85 года.
и что? рисовка топ и сейчас
Может и гляну.
Я в нее 8 часов поиграть себя заставить не мог, потому что в голове сразу возникают сравнения с вегасом и двойкой, от чего 4ка становится невыносимо убогой. А тут 8 лет... Силен дедушка!
но вегас хуже
Если любишь шутеры больше чем рпг то возможно. Но если бы я хотел поиграть чисто шутер, то есть кандидаты получше...
Странно, я конечно проходил ф4, даже 2, 2.5, почти 3 раза, но даже с модами там очень душно и почти через силу
Душился, но прошел аж целых 3 раза?
Что то не сходится.
Так с перерывами в несколько лет же
Когда игра душит, можно её допройти чисто ради галочки в голове, и потом навсегда забыть. Если начинаешь 2, а тем более 3 прохождение, то это странное заявление, что игра тебя задушила. Какой-то садомазохизм, не иначе
что там 8 лет делать хз, мир маленький очень, задания одни и теже по одному кругу мотают, убогие диалоги
Стройка же. Обустройство бичеградов - идеальное аутирование.
Обалдеть просто.