Руководитель проекта Fallout: London считает, что Bethesda следует продать права на Fallout другому разработчику

Хотя ходят слухи о том, что Bethesda работает над совершенно новой игрой Fallout, отсутствие официального подтверждения от студии породило вопросы о будущем франшизы. В недавнем интервью Esports.net Дин Картер — руководитель проекта масштабной модификации Fallout: London для Fallout 4 — выразил некоторый цинизм по поводу того, куда студия может направить серию.

На вопрос о том, как Bethesda могла бы потенциально освежить серию Fallout, изменив её формулу, Картер ответил, что, возможно, компании просто пора продать права на серию другому разработчику.

При всем уважении к Bethesda, честно говоря, мне кажется, они зашли слишком далеко. Мне кажется, пора уйти на покой и подумать о продаже своих интеллектуальных собственностей, потому что людям нравится эта франшиза, но я, честно говоря, не уверен, что она в правильных руках, и мне очень больно это говорить, потому что я люблю Bethesda.

Главная его претензия к работе Bethesda над франшизой Fallout — это тенденция к снижению качества сценариев. Он также упоминает The Elder Scrolls 5: Skyrim, отмечая, что не считает её «лучшей игрой всех времён, как некоторые», а скорее «очень, очень хорошей игрой».

Я думаю, если бы они смогли привлечь хороших сценаристов, то следующая Elder Scrolls и следующая Fallout были бы великолепны, но им нужны сценаристы получше, честно говоря. У всего есть свои плюсы и минусы, но в одном мы сошлись: в Fallout: London мы хотели сделать её более мрачной и суровой, потому что именно такой и является Fallout, а Bethesda, на мой взгляд, движется в противоположном направлении.

В другом фрагменте интервью Картер также рассказал о возвращении франшизы Fallout к локациям и атмосфере оригинальной Fallout. Он отметил, что, хотя ему и понравился Fallout 4, он предпочитает подход классической игры 1997 года к сеттингу и тону более комедийному стилю, который Bethesda использует со времён Fallout 4.

Я бы с удовольствием снова увидел сеттинг Fallout 1. Думаю, это было бы здорово, потому что именно там все началось, и вернуться к нему было бы чем-то особенным. Мне на самом деле нравится сериал Fallout. Я знаю, многие говорили, что второй сезон не очень хорош, но я чувствую, что в нем определённо есть атмосфера Fallout 4, и это нормально.



Мне нравится Fallout 4, но я бы хотел больше атмосферы Fallout 1, и мне кажется, если вы хотите сериал в духе Fallout 1, вам стоит посмотреть Silo. Думаю, Silo — хороший вариант. Он немного мрачнее и суровее+.



Мне больше нравится, когда у Fallout такой тон, а не когда он скатывается в фарс. В нём больше юмора, но юмор в первом сезоне был чёрным. Фарс должен прекратиться, потому что это не то, что представляет собой Fallout.