Руководство GOG не исключает, что за релизом Fallout: London последуют другие моды в их магазине

Выпуск неофициального дополнения Fallout: London в магазине GOG может стать началом новой эры для модификаций на этой платформе. Такую перспективу обрисовал Марчин Пачиньский, старший менеджер по развитию бизнеса GOG.

При этом, по словам Пачиньского, решение о размещении столь масштабного бесплатного мода сопряжено с определёнными рисками и затратами:

Расходы, несомненно, всегда играют роль, и в данном случае они действительно немалые. Однако команда GOG готова идти на эти риски, надеясь на положительную реакцию сообщества.

Если эксперимент с Fallout: London окажется успешным, GOG всерьёз задумается о расширении этой практики. Пачиньский с энтузиазмом смотрит на такую перспективу:

Я бы этого очень хотел. Знаю, что есть куча крутых модов, которые мы могли бы показать широкой публике. Сделать так, чтобы их можно было установить одним кликом, без всей этой мороки с установкой. К тому же, считаю, что моддеры здорово помогают сохранять игры для будущих поколений. Это то, что мы всегда будем поддерживать.

Для поддержки этой инициативы Пачиньский призывает пользователей приобретать игры, в частности Fallout 4, именно в их магазине. Этот шаг не только поможет окупить затраты на хостинг мода, но и покажет интерес сообщества к подобным проектам в будущем.

Что касается даты выхода Fallout: London, то она пока не определена. Изначально планировавшийся релиз 23 апреля был отложен из-за выхода некстген-обновления для оригинальной игры.