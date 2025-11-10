Состоялся релиз Fallout 4 Anniversary Edition

Bethesda сообщила о выходе Fallout 4 Anniversary Edition на ПК, PlayStation и Xbox, включающее в себя все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню Creations.
Fallout 4: Anniversary Edition — это не просто обновление графики или производительности, это полная игра со всеми дополнениями и дополнительным контентом, а также улучшенной доступностью.
В игре появилось новое внутриигровое меню «Creations», которое значительно упрощает просмотр, установку и использование модов и платного контента. Вы также можете выбрать новые породы собак, например, хаски или далматинца, а также ознакомиться с новым снаряжением и дополнениями к заданиям. Как заявляет Bethesda, это лучший способ познакомиться с Fallout 4.
Набор «150+ Creations» добавляет множество вещей, но пока неясно, включены ли в него все предметы или моды из прошлых выпусков Creation Club. Судя по отзывам сообщества, в основном это косметические предметы, оружие и облики, а не масштабные новые цепочки заданий.
Цена пока не объявлена (должна появиться в ближайшее время), но хорошая новость заключается в том, что если у вас уже есть Fallout 4 (или издание «Игра года»), должны быть возможности обновления, так что вам не придётся покупать всю игру заново.
Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году.
Полные примечания доступны по ссылке.
Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году
Ну что, опять все сборки модов поломались?
Это просто пипец, тодд говард свинособака ебаная
После 1400 часов в оригинальной игре, да ещё и без модов я пожалуй пас;)
Блин лучше бы решили проблемы с ультра настройкам на картах 20+ серии там из-за частиц крашится игра или хотя бы решили проблему с локом фпс к которому привязана скорость мира... ну нет... сделали безполезный апдейт который нифуя не меняет в плане нужных исправлений, а только перетаскивает моды в стартовую сборку
Так вы ж покупаете. Зачем что-то менять?
на нексусе помню находил мод с исправлением частиц для карт ртх. название уже не помню. так что гугл в помощь.
А кто сказал что куплю? я негодую и надеялся, что перезапуск заменит текстуры на более качественные, что снимут лок фпс отвязав его от времени игры, что логика нпс переработают надоело стрелять в болванчиков которые тебя в доспехах в присяде в 1 метре от тебя не видят... надеялся что исправят траблы с широким форматом(32:9)...
Ждёшь ремастер на уровне Обливиона или диаблы 2 получаешь ремастер на уровне скайрима где добавили больше донатных вещей(привет лошадь за охулион доляров) встраивают в игру моды комьюнити без исправлений проблем и коректной работы и пуляют в путь а там потом комьюнити модами исправит коряво поставленные моды...
Выпустить игру и допы - полное издание
Выпустить игру и допы, добавить скин собаки - окончательное издание
обнова ни о чем, ох эти беседки как всегда)
Слышь, купи
В описании нет ни слова про какие либо улучшения графона и т. д. о которых ходили слухи. по сути это просто сборник всех длс +150 модов от клуба. и все это за 2к. для тех кто уже имеет игру со всеми длц. просто 150 модов за 2к.
Я игру со всеми длс покупал в 5 раза дешевле чем стоит этот апгрейд в котором только моды будут