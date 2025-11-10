Состоялся релиз Fallout 4 Anniversary Edition - все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню

Bethesda сообщила о выходе Fallout 4 Anniversary Edition на ПК, PlayStation и Xbox, включающее в себя все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню Creations.

Fallout 4: Anniversary Edition — это не просто обновление графики или производительности, это полная игра со всеми дополнениями и дополнительным контентом, а также улучшенной доступностью.

В игре появилось новое внутриигровое меню «Creations», которое значительно упрощает просмотр, установку и использование модов и платного контента. Вы также можете выбрать новые породы собак, например, хаски или далматинца, а также ознакомиться с новым снаряжением и дополнениями к заданиям. Как заявляет Bethesda, это лучший способ познакомиться с Fallout 4.

Набор «150+ Creations» добавляет множество вещей, но пока неясно, включены ли в него все предметы или моды из прошлых выпусков Creation Club. Судя по отзывам сообщества, в основном это косметические предметы, оружие и облики, а не масштабные новые цепочки заданий.

Цена пока не объявлена ​​(должна появиться в ближайшее время), но хорошая новость заключается в том, что если у вас уже есть Fallout 4 (или издание «Игра года»), должны быть возможности обновления, так что вам не придётся покупать всю игру заново.

Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году.

Полные примечания доступны по ссылке.