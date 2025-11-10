ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 333 оценки

Состоялся релиз Fallout 4 Anniversary Edition - все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню

monk70 monk70

Bethesda сообщила о выходе Fallout 4 Anniversary Edition на ПК, PlayStation и Xbox, включающее в себя все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню Creations.

Fallout 4: Anniversary Edition — это не просто обновление графики или производительности, это полная игра со всеми дополнениями и дополнительным контентом, а также улучшенной доступностью.

Fallout 4: Anniversary Edition "Обновление v1.11.137"

В игре появилось новое внутриигровое меню «Creations», которое значительно упрощает просмотр, установку и использование модов и платного контента. Вы также можете выбрать новые породы собак, например, хаски или далматинца, а также ознакомиться с новым снаряжением и дополнениями к заданиям. Как заявляет Bethesda, это лучший способ познакомиться с Fallout 4.

Набор «150+ Creations» добавляет множество вещей, но пока неясно, включены ли в него все предметы или моды из прошлых выпусков Creation Club. Судя по отзывам сообщества, в основном это косметические предметы, оружие и облики, а не масштабные новые цепочки заданий.

Цена пока не объявлена ​​(должна появиться в ближайшее время), но хорошая новость заключается в том, что если у вас уже есть Fallout 4 (или издание «Игра года»), должны быть возможности обновления, так что вам не придётся покупать всю игру заново.

Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году.

Полные примечания доступны по ссылке.

Summor Ner
88
Kircensan

Люди реально покупают игру ещё раз, даже если у них уже куплена игра? Я так и не понял этот мем... В посте написано что я могу обновить игру раз она уже куплена бесплатно.

2
Ashley33 Kircensan

Скурим в аниверсери же дали бесплатно всемвладельцам оригинала, нет? И фолыч дадут?

Tiberiym Ashley33

Нет. Обновление до AE стоило 15 долларов. В случае с Fallout та же ситуация и та же цена.

MNM 777

Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году

42
Святой Джо

Выпустить игру и допы - полное издание
Выпустить игру и допы, добавить скин собаки - окончательное издание

24
hhdfhhh

да он угорает походу

AdorableQambar hhdfhhh

Он так угорает с 2011 года. И люди покупают же. Старую игру с припиской спешиал едишн, лимитед едишн, енчансед едишн, аниверсари едишн, легендари едишн, вери спешил едишн... Гейм оф зе йар едишн.

2
Lvinomord

После 1400 часов в оригинальной игре, да ещё и без модов я пожалуй пас;)

18
Hanzо
12
Kircensan

Офигеть полторы тысячи часов в игре без модов, чем ты там занимался если не секрет?)

1
LEVIS997 Kircensan

Наверное просто проходил её много раз

1
Tommy451

150 мусора из Creation Club и поломанные моды, Тодд трахнул

15
Mazaxati

Блин лучше бы решили проблемы с ультра настройкам на картах 20+ серии там из-за частиц крашится игра или хотя бы решили проблему с локом фпс к которому привязана скорость мира... ну нет... сделали безполезный апдейт который нифуя не меняет в плане нужных исправлений, а только перетаскивает моды в стартовую сборку

13
Aleksey Aleshka

Так вы ж покупаете. Зачем что-то менять?

9
muxamor2011

на нексусе помню находил мод с исправлением частиц для карт ртх. название уже не помню. так что гугл в помощь.

3
Mazaxati Aleksey Aleshka

А кто сказал что куплю? я негодую и надеялся, что перезапуск заменит текстуры на более качественные, что снимут лок фпс отвязав его от времени игры, что логика нпс переработают надоело стрелять в болванчиков которые тебя в доспехах в присяде в 1 метре от тебя не видят... надеялся что исправят траблы с широким форматом(32:9)...
Ждёшь ремастер на уровне Обливиона или диаблы 2 получаешь ремастер на уровне скайрима где добавили больше донатных вещей(привет лошадь за охулион доляров) встраивают в игру моды комьюнити без исправлений проблем и коректной работы и пуляют в путь а там потом комьюнити модами исправит коряво поставленные моды...

5
North235

Ну что, опять все сборки модов поломались?

11
Samson48

Это и есть сборка модов, только платная.

6
Виталий Лобастов

у меня из 16 установленных модов слетело 6. Так что всё пучком, по крайней мере для меня

1
North235 Samson48

Что такое 150 модов, против тысяч среди мэтров сборок?

Cyb3rD3m0n

боженька, покарай ублюдков из беспезды и мелкософта. хана игре! F4SE посылает в пешее эротическое, но и без него игра не работает - не загружает сейвы . раздел модификации исчез, вместо него "творения" (от слова "твари"). потому как эти уроды мамины сделали всратый дизайн раздела "творчества", засунули туда какое то количество модификаций... но на котором тоже ничего не грузится... одни телевизоры. крындец товарщи!

вот так эта срань выглядит.

и походу в этом "тварчистве" главное нововедение - покупать модификации за очки

11
Skorskis

Ну так понятно же было f4se ляжет ну и далее по цепочке. Ну подождать пока f4se апнут под новую версию и остальные моды , которые прям под версию завязаны, их не так много.

Ну а так согласен, эта обнова почти не о чтом. Хотя прошлая (NG) , чтоб кто что говорил, мне зашла, у меня есть и OG и NG, NG на моем железе работает гораздо стабильнее, загрузки быстрее, игра запускается почти моментально. Это из за модов под NG, многие буст моды работают на NG лучше или авторы модов сделали их более эффективнее, хз.

denius4

через неделю новую скрутят,а вот многие моды уже могут не лечь.

Destroited

Состоялся релиз "Fallout 4 кабзда всем установленным модам Edition"

8
stalker6362

Мда

6
Barnaul1979

А что ты хотел разработка дорожает.

4
Огонь В ночи Barnaul1979

Это мне напомнило раньше когда всё дорожало , все говорили ,а что вы хотите доллар дорожает. Но потом доллар стал дешеветь , а всё продолжало дорожать и тогда уже придумали новую отговорку - производство дорожает...

2
Goodvini Огонь В ночи

Это называется инфляция, а доллар как мировая валюта тоже подвержена инфляции, что с ним и происходит ощутимо лет так три как минимум.

