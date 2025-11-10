Состоялся релиз Fallout 4 Anniversary Edition - все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню

Bethesda сообщила о выходе Fallout 4 Anniversary Edition на ПК, PlayStation и Xbox, включающее в себя все дополнения, 150 предметов Creation Club и новое внутриигровое меню Creations.
Fallout 4: Anniversary Edition — это не просто обновление графики или производительности, это полная игра со всеми дополнениями и дополнительным контентом, а также улучшенной доступностью.
В игре появилось новое внутриигровое меню «Creations», которое значительно упрощает просмотр, установку и использование модов и платного контента. Вы также можете выбрать новые породы собак, например, хаски или далматинца, а также ознакомиться с новым снаряжением и дополнениями к заданиям. Как заявляет Bethesda, это лучший способ познакомиться с Fallout 4.
Набор «150+ Creations» добавляет множество вещей, но пока неясно, включены ли в него все предметы или моды из прошлых выпусков Creation Club. Судя по отзывам сообщества, в основном это косметические предметы, оружие и облики, а не масштабные новые цепочки заданий.
Цена пока не объявлена (должна появиться в ближайшее время), но хорошая новость заключается в том, что если у вас уже есть Fallout 4 (или издание «Игра года»), должны быть возможности обновления, так что вам не придётся покупать всю игру заново.
Версия для Nintendo Switch 2 выйдет только в 2026 году.
Полные примечания доступны по ссылке.
Люди реально покупают игру ещё раз, даже если у них уже куплена игра? Я так и не понял этот мем... В посте написано что я могу обновить игру раз она уже куплена бесплатно.
Скурим в аниверсери же дали бесплатно всемвладельцам оригинала, нет? И фолыч дадут?
Нет. Обновление до AE стоило 15 долларов. В случае с Fallout та же ситуация и та же цена.
Выпустить игру и допы - полное издание
Выпустить игру и допы, добавить скин собаки - окончательное издание
да он угорает походу
Он так угорает с 2011 года. И люди покупают же. Старую игру с припиской спешиал едишн, лимитед едишн, енчансед едишн, аниверсари едишн, легендари едишн, вери спешил едишн... Гейм оф зе йар едишн.
После 1400 часов в оригинальной игре, да ещё и без модов я пожалуй пас;)
Офигеть полторы тысячи часов в игре без модов, чем ты там занимался если не секрет?)
Наверное просто проходил её много раз
150 мусора из Creation Club и поломанные моды, Тодд трахнул
Блин лучше бы решили проблемы с ультра настройкам на картах 20+ серии там из-за частиц крашится игра или хотя бы решили проблему с локом фпс к которому привязана скорость мира... ну нет... сделали безполезный апдейт который нифуя не меняет в плане нужных исправлений, а только перетаскивает моды в стартовую сборку
Так вы ж покупаете. Зачем что-то менять?
на нексусе помню находил мод с исправлением частиц для карт ртх. название уже не помню. так что гугл в помощь.
А кто сказал что куплю? я негодую и надеялся, что перезапуск заменит текстуры на более качественные, что снимут лок фпс отвязав его от времени игры, что логика нпс переработают надоело стрелять в болванчиков которые тебя в доспехах в присяде в 1 метре от тебя не видят... надеялся что исправят траблы с широким форматом(32:9)...
Ждёшь ремастер на уровне Обливиона или диаблы 2 получаешь ремастер на уровне скайрима где добавили больше донатных вещей(привет лошадь за охулион доляров) встраивают в игру моды комьюнити без исправлений проблем и коректной работы и пуляют в путь а там потом комьюнити модами исправит коряво поставленные моды...
Ну что, опять все сборки модов поломались?
Это и есть сборка модов, только платная.
у меня из 16 установленных модов слетело 6. Так что всё пучком, по крайней мере для меня
Что такое 150 модов, против тысяч среди мэтров сборок?
боженька, покарай ублюдков из беспезды и мелкософта. хана игре! F4SE посылает в пешее эротическое, но и без него игра не работает - не загружает сейвы . раздел модификации исчез, вместо него "творения" (от слова "твари"). потому как эти уроды мамины сделали всратый дизайн раздела "творчества", засунули туда какое то количество модификаций... но на котором тоже ничего не грузится... одни телевизоры. крындец товарщи!
вот так эта срань выглядит.
и походу в этом "тварчистве" главное нововедение - покупать модификации за очки
Ну так понятно же было f4se ляжет ну и далее по цепочке. Ну подождать пока f4se апнут под новую версию и остальные моды , которые прям под версию завязаны, их не так много.
Ну а так согласен, эта обнова почти не о чтом. Хотя прошлая (NG) , чтоб кто что говорил, мне зашла, у меня есть и OG и NG, NG на моем железе работает гораздо стабильнее, загрузки быстрее, игра запускается почти моментально. Это из за модов под NG, многие буст моды работают на NG лучше или авторы модов сделали их более эффективнее, хз.
через неделю новую скрутят,а вот многие моды уже могут не лечь.
Состоялся релиз "Fallout 4 кабзда всем установленным модам Edition"
Мда
А что ты хотел разработка дорожает.
Это мне напомнило раньше когда всё дорожало , все говорили ,а что вы хотите доллар дорожает. Но потом доллар стал дешеветь , а всё продолжало дорожать и тогда уже придумали новую отговорку - производство дорожает...
Это называется инфляция, а доллар как мировая валюта тоже подвержена инфляции, что с ним и происходит ощутимо лет так три как минимум.