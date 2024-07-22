Создатели Fallout: London хотят выпустить мод на консолях, но для этого нужна помощь Bethesda

Практически в каждой игре от Bethesda всегда есть длинный-длинный список багов, как забавных, так и портящих впечатление от игры, а также уверенность в том, что в последующие годы после релиза моддеры исправят все эти проблемы и даже сделают саму игру лучше. Но на этот раз разработчики модификации Fallout London не ограничились простым исправлением или улучшением отдельных элементов. По сути, они создали совершенно новую игру со своей историей, персонажами и событиями, которые разворачиваются в Лондоне, и все это на основе самой Fallout 4.

На создание этого огромного проекта команда потратила почти пять лет, и хотя на данный момент планируется релиз только на ПК, разработчики хотели бы выпустить проект и на консолях.

В недавнем интервью изданию Metro ведущий разработчик проекта Дин Картер (Dean Carter) заявил, что команда не против выпустить Fallout: London на консоли, но для этого нужно, чтобы Bethesda оказала соответствующую помощь.

«Мы хотим обсудить этот вопрос с кем-то, кто принимает соответствующие решения, потому что если мы сможем выпустить его отдельно от других игр с их [Bethesda] разрешения, это будет означать, что люди смогут поиграть в Fallout London на консолях, чего сейчас они сделать не могут».

Исторически сложилось так, что поддержка модов для любой игры на консолях очень ограничена, и это касается в том числе и Fallout 4. И если Bethesda не вмешается, то игра попросту не выйдет на консолях и будет доступна только на ПК, после того как состоится релиз.

В общем, ситуация выглядит так, что кому-то придется устроить встречу между Тоддом Говардом и Дином Картером, чтобы они могли все уладить.