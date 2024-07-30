Создатели Fallout: London работают над обновлением, которое устранит самые серьезные проблемы

На прошлой неделе Fallout: London наконец вышла после длительной задержки и многолетней разработки. Это амбициозный и впечатляющий мод размером с полноценную игру, который, к сожалению, страдает от ошибок, сбоев и проблем со стабильностью.

Сегодня команда FOLON сообщила о скором выходе обновления, которое устранит самые серьезные проблемы Fallout: London.

Это отличная новость для тех, кто пытается играть в один из самых амбициозных модов в истории игр. Fallout: London содержит сотни квестов и 7 оригинальных фракций, а также аутентичное представление постапокалиптического Лондона.