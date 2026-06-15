Стать героем Fallout или сразиться на мечах: во что поиграть на VK Fest в Петербурге

VK Fest в Санкт-Петербурге давно перестал быть просто музыкальным событием. Для тысяч фанатов видеоигр и косплея фестиваль превратился в игровую конвенцию под открытым небом. Десятки фанатских стендов, сотни кастомных костюмов и возможность погрузиться в любимые вселенные — от постапокалиптической Пустоши до фэнтезийного Тейвата. Изучили, что готовит зона Косплей в 2026 году.

От убежища до Пустоши: вселенная Fallout в миниатюре

Фан-стенд Fallout — это отдельный квест с полным погружением. Гости смогут посоревноваться в нерф-тире «Red Rocket», взломать терминал с головоломкой, один в один скопированной из игры, и пройти тест на профиль S.P.E.C.I.A.L. на стилизованном ретро-компьютере. Любители азарта оценят зону с покером, рулеткой и «одноруким бандитом» — вместо денег здесь используются металлические крышки. А самые отчаянные смогут поставить на гонки радтараканов: игрушечные насекомые будут бороться за звание самых быстрых.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в лор, проведут настольную ролевую игру с ведущим. Две короткие партии по полтора часа — и вы уже часть истории.

The Elder Scrolls: мечи, магия и алхимия

Стенд по вселенной The Elder Scrolls разделен на тематические зоны: Храм Девяти, Мифический Рассвет и Храм Трибунала. На «Ристалище» можно устроить тренировочные бои на мягких мечах. В зоне «Магия и ремесло» гостям предложат заняться алхимией и созданием зачарований. Для любителей интеллектуальных испытаний — лорные викторины, металлические головоломки и тактические игры. А за прохождение квестов и ролевое взаимодействие с персонажами выдаются «доказательства доблести», которые можно обменять на эксклюзивные награды.

Mad Max: битва в Пустоши

Стенд Mad Max — это чистая физика и адреналин. Механический лабиринт «Дорога к Газтауну», перетягивание покрышки (аналог перетягивания каната), сбивание плюшевых крыс мягкой битой, лимбо под вращающейся перекладиной и парная игра «Бог Колеса» на меткость. Главная звезда — арена «Под Куполом Грома» с безопасными боями на тямбарах. Можно сразиться с другими гостями или мастером арены.

HoYoverse: путешествие по регионам

Фанатский стенд «Театр Эпиклез» по играм Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero — это десять игровых зон, каждая из которых отсылает к одному из регионов. В Мондштадте — настольный «Жульбак» на точность. В Ли Юэ — тактическая игра с монетами. В Инадзуме — расшифровка предсказаний. В Сумеру — карточные битвы. В Фонтейне — инженерная головоломка с шестеренками. Отдельные зоны посвящены Пенаконии (управление роботом-пылесосом через VR), Амфореусу (логистический менеджер в ресторанчике) и Нью-Эриду (квест в видеопрокате).

Отдельного внимания заслуживает «Астральный экспресс» — стенд Honkai: Star Rail с ролевой системой. Гостям предложат одну из трех ролей: Последователь пути Освоения, Сотрудник КММ или Тестировщик игры. Каждый путь предполагает полноценный отыгрыш персонажа участниками стенда.

Япония, аниме и мистика

Для поклонников японской культуры фан-стенд «Клиночки» подготовил тематические квесты и загадки на локациях, оформленных в стиле аниме. Фотозоны с японской школой, традиционной азиатской беседкой и мистическим коридором «Багровая Чаща» станут идеальным местом для косплей-съемок. За успешное прохождение заданий гости получат постеры и наклейки на память.

VK Fest проходит этим летом в четырех городах России. 7 июня фестиваль прошел в Казани, 4-5 июля стартует в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия. Затем опен-эйр переедет в Нижний Новгород – 11 июля – и после завершится в Москве. На территории ВДНХ VK Fest запланирован на 18-19 июля.