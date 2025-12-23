Сценарист Bethesda назвал Fallout 4 самым реиграбельным в серии из-за сложной структуры квестов

Ведущий сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло считает, что именно Fallout 4 стал самой реиграбельной игрой во всей франшизе — и всё благодаря тому, как в ней переплетаются сюжетные линии фракций.

По его словам, в предыдущих RPG студии, включая Oblivion и Skyrim, фракционные квесты в основном существовали обособленно и лишь формально были связаны с основным сюжетом. В Fallout 4 команда впервые решила «сплести всё воедино», сделав выбор игрока в одной линии напрямую влияющим на другие.

Пальяруло признался, что такая структура стала самым сложным дизайнерским вызовом в его карьере — он даже сравнил схему квестов с «тарелкой спагетти» из-за количества пересечений и зависимостей. Однако, несмотря на сложность разработки, результат его полностью устраивает.

По мнению сценариста, именно эта взаимосвязанность делает Fallout 4 игрой, к которой хочется возвращаться снова и снова, пробуя разные пути и решения.