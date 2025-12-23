Сценарист Bethesda назвал Fallout 4 самым реиграбельным в серии из-за сложной структуры квестов

Ведущий сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло считает, что именно Fallout 4 стал самой реиграбельной игрой во всей франшизе — и всё благодаря тому, как в ней переплетаются сюжетные линии фракций.
По его словам, в предыдущих RPG студии, включая Oblivion и Skyrim, фракционные квесты в основном существовали обособленно и лишь формально были связаны с основным сюжетом. В Fallout 4 команда впервые решила «сплести всё воедино», сделав выбор игрока в одной линии напрямую влияющим на другие.
Пальяруло признался, что такая структура стала самым сложным дизайнерским вызовом в его карьере — он даже сравнил схему квестов с «тарелкой спагетти» из-за количества пересечений и зависимостей. Однако, несмотря на сложность разработки, результат его полностью устраивает.
По мнению сценариста, именно эта взаимосвязанность делает Fallout 4 игрой, к которой хочется возвращаться снова и снова, пробуя разные пути и решения.
Лучшая часть серии после Fallout 3
Самым неиграбельным. У вас опечатка
4ка всё что угодно только не Фоллыч
Отличная игра, жалко мало места, карты хоть и относительно большие, но в итоге почти всё пешком обходишь. Квесты некоторые ппц, платы в нюкаленде даже с подсказкой фиг найдёшь.
как оказалось, там и квестов не так уж и много, в ванильке без длс около 60 сайдквестов и по 10-15 кв на фракцию (взаимоисключающих), остальное радианты, типа покрась стену, принеси детальку и т.п.
Ну, он прав, что Fallout 4 имеет очень высокую реиграбельность, вот только структура квестов здесь не причём. Эту игру интересно переигрывать из-за структуры дизайна игровых локаций. Их интересно исследовать. Дизайнеры игрового мира молодцы. А вот сами квесты так себе середняк. Если переигрывать конкретно из-за квестов, тогда я предпочёл бы перепройти ещё раз Fallout 3, но не 4. Всё-таки в плане квестов НЕТ ничего лучше в серии, чем легендарная Fallout 3. Точка.
чё ты тут точкаешь, ф3 - скучная поделка с минимумом квестов, и в открытом мире буквально нечего делать. Нью Вегас ещё был норм, 4ка кстати тоже нормальная. Но никак не тройка, точно нет.
Для меня Нью-Вегас эталон, но о вкусах не спорят.
Такой реиграбельный что я начиная в него играть раз пять, так ни разу и не дошел до первого города. Игра надоедала раньше
Саглы, скукота.
Ага, поверил, ну и бредятина.
Ох и сказочный дoлбaёб.
Тьфу, основной сюжет там гуано. Песочница затягивает. Строительство, сбор хлама, случайные события, побочные квесты, вот это всё. А то, насколько фракционные сюжетки "о**ительно" переплетаются, что даже членство в одной из них никак не может повлиять на опции в другой фракции, это не сильная сторона. // Михаил Сунцов