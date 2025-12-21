ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 442 оценки

Сценарист Bethesda объяснил, почему сюжет для Fallout писать сложнее, чем для The Elder Scrolls

IKarasik IKarasik

Ведущий сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло рассказал, в чём заключается ключевая разница между созданием сюжетов для фэнтезийных RPG вроде The Elder Scrolls и научно-фантастических игр наподобие Fallout. По его словам, работа над Fallout требует куда более тонкого подхода к повествованию.

В беседе с журналистами Пальяруло отметил, что в фэнтези всё чаще опирается на привычные архетипы. В Skyrim и других частях The Elder Scrolls игроку, как правило, довольно просто понять, где зло, а где добро — есть глобальная угроза и силы, которым нужно противостоять. Это упрощает выстраивание истории и мотивации персонажей.

С Fallout, по словам сценариста, ситуация иная. Постапокалиптический мир серии построен на моральной неоднозначности, где почти каждая фракция имеет как убедительные аргументы, так и серьёзные изъяны. В Fallout 4, например, игроку постоянно приходится сомневаться в собственном выборе: Институт поднимает вопросы о природе синтов и границах человечности, а Братство Стали, несмотря на жёсткие методы, заставляет задуматься о том, способно ли человечество ответственно распоряжаться технологиями.

Именно эти «оттенки серого», считает Пальяруло, делают Fallout более сложным в написании, но одновременно и более интересным для игроков. Вместо однозначных решений серия постоянно ставит перед игроком неудобные вопросы, на которые нет правильного ответа — и в этом заключается её особая сила.

Mirabell Ivsi

Авторы песочниц шутят что в их играх есть сюжет.

6
Господин Никто

этот тот самый бездарь который придумал город детей в 3 фоле?

5
-zotik-

Бездарным сценаристам беседки все сложно)

5
AT_Sagor

Я бы их прям бездарными не назвал, но ничего выдающегося это точно, шедевров сюжета им не сделать.

5uperNova AT_Sagor

А и не надо, это не те серии, где прям нужен мощный психологический сюжет)

-zotik- AT_Sagor

А должено цеплять. Ты слышал что бы кто то восхвалял сюжет фолычей или тес? Хотя бы одной игры? В 3 и ф4 буквально сюжет поиска бати и сына кто они померают вконце. В тес 3-5 мы начинают с тюремного заключения играя избраного. Про старфилд я вообще молчу

BigLizard

На фоне отсутствия продаж остается только высасывать инфоповоды.

4
Tommy451

С каждой частью видимо всё сложнее придумывать каких членов семьи будет искать гг. Отец и сын уже были, так что сложно, это вам не это.

3
Пользователь ВКонтакте

