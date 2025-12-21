Сценарист Bethesda объяснил, почему сюжет для Fallout писать сложнее, чем для The Elder Scrolls

Ведущий сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло рассказал, в чём заключается ключевая разница между созданием сюжетов для фэнтезийных RPG вроде The Elder Scrolls и научно-фантастических игр наподобие Fallout. По его словам, работа над Fallout требует куда более тонкого подхода к повествованию.
В беседе с журналистами Пальяруло отметил, что в фэнтези всё чаще опирается на привычные архетипы. В Skyrim и других частях The Elder Scrolls игроку, как правило, довольно просто понять, где зло, а где добро — есть глобальная угроза и силы, которым нужно противостоять. Это упрощает выстраивание истории и мотивации персонажей.
С Fallout, по словам сценариста, ситуация иная. Постапокалиптический мир серии построен на моральной неоднозначности, где почти каждая фракция имеет как убедительные аргументы, так и серьёзные изъяны. В Fallout 4, например, игроку постоянно приходится сомневаться в собственном выборе: Институт поднимает вопросы о природе синтов и границах человечности, а Братство Стали, несмотря на жёсткие методы, заставляет задуматься о том, способно ли человечество ответственно распоряжаться технологиями.
Именно эти «оттенки серого», считает Пальяруло, делают Fallout более сложным в написании, но одновременно и более интересным для игроков. Вместо однозначных решений серия постоянно ставит перед игроком неудобные вопросы, на которые нет правильного ответа — и в этом заключается её особая сила.
Авторы песочниц шутят что в их играх есть сюжет.
этот тот самый бездарь который придумал город детей в 3 фоле?
Бездарным сценаристам беседки все сложно)
Я бы их прям бездарными не назвал, но ничего выдающегося это точно, шедевров сюжета им не сделать.
А и не надо, это не те серии, где прям нужен мощный психологический сюжет)
А должено цеплять. Ты слышал что бы кто то восхвалял сюжет фолычей или тес? Хотя бы одной игры? В 3 и ф4 буквально сюжет поиска бати и сына кто они померают вконце. В тес 3-5 мы начинают с тюремного заключения играя избраного. Про старфилд я вообще молчу
На фоне отсутствия продаж остается только высасывать инфоповоды.
С каждой частью видимо всё сложнее придумывать каких членов семьи будет искать гг. Отец и сын уже были, так что сложно, это вам не это.
