TeamFOLON выпустили специальный инструмент для отката Fallout 4 под Fallout: London

Разработчики из TeamFOLON только что выпустили специальный инструмент под названием Fallout London Downgrader & Addon, который поможет игроку понизить его дистрибутив с Fallout 4 и сделает игру совместимой с модом Fallout: London. Релиз модификации состоится уже через несколько часов.

Fallout: London совместим только с версией 1.10.163.0 Fallout 4: Game of the Year Edition. Команда также планирует добавить поддержку обновления Next-Gen. Однако точная дата когда это произойдет на данный момент неизвестна.

Fallout: London - масштабная модификация для Fallout 4, действие которой развернётся в пост-апокалиптическом Лондоне. Этот мод является практически полной конверсией оригинальной игры - он так же имеет собственный сюжет.