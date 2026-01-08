Телесериал Fallout подтвердил выживание ключевого персонажа Fallout 4

4 эпизод 2 сезона телесериала Fallout, как принято, раскрыл новые детали лора мира Fallout, но одна из деталей эпизода непосредственно отсылает на события Fallout 4 и одного конкретного персонажа, которого мог встретить Выживший, протагонист игры.

В сцене, когда Таддеус (Джонни Пембертон) изображает убитого паладина Зандера Харкнесса из Братства Стали Содружества, к нему подходят старейшины подразделения Йосемити и Коронадо, пытаясь получить благосклонность Содружества и выторговать наиболее выгодные условия сделки, предав старшего клирика Квинтуса, который хотел устроить мятеж и выступить войной против Содружества, наиболее сильного из подразделений Братства Стали. Старейшина Коронадо утверждает что его подразделение устранит Квинтуса в обмен на 300 штук ядерных блоков, на что Старейшина Макрей из Йосемити предлагает сделать это бесплатно в обмен на благосклонность старейшины Мэксона.

Старейшина Артур Мэксон — это глава Братства Стали Содружества, в которое мог вступить Выживший. Наличие Братства Стали в Содружестве после окончания Fallout 4 было утверждено ещё в первом сезоне сериала, однако сейчас стало известно о достоверном выживании Артура. В пользу того, что старейшина Макрей имела в виду именно Артура говорят временные рамки: на момент событий Fallout 4 Артур был последним выжившим членом династии Мэксонов из Братства Стали и у него не было детей. Даже если бы Мэксон обзавёлся ребёнком, на момент событий сериала ему было бы всего 9-10 лет.

Ранее авторы сериала утверждали что намеренно не хотели выбирать какие-либо из концовок Fallout 4 и New Vegas как каноничные, однако выживание Артура Мэксона вносит некоторые коррективы в заявление создателей, ведь во всех концовках игры, кроме Братства Стали и Минитменов Выживший был обязан убить Артура.