Тестировщик Fallout 4 во время тестирования случайно "сломал" игру и поднял тревогу в ZeniMax

Бывший специалист по тестированию качества Колин Макинерни рассказал забавную историю из периода работы над Fallout 4. По его словам, один из экспериментов во время тестирования привёл к серии сбоев игры, о которых автоматически сообщили даже руководству компании.

Во время выступления на конференции GDC Макинерни объяснил, что его задачей было искать нестандартные способы сломать игру, чтобы разработчики могли заранее устранить проблемы. Для этого он решил проверить, как проект ведёт себя при экстремальных нагрузках на память консоли Xbox One.

Тестировщик выдал своему персонажу огромный запас опыта через консольные команды и прокачал его примерно до 247 уровня. После этого он вооружился уникальной ядерной установкой и модифицировал её так, чтобы один выстрел выпускал сразу несколько зарядов.

В результате персонаж начал буквально «засыпать» пустоши ядерными взрывами. Такая нагрузка на систему быстро выявила проблемы — всего за одно утро тестировщик обнаружил четыре разных вылета игры.

По словам Макинерни, в то время каждый подобный сбой автоматически фиксировался системой и рассылался по внутренней почте компании. Поэтому сообщения о найденных ошибках могли получать даже топ-менеджеры ZeniMax.

Разработчик отметил, что подобные ситуации хорошо показывают роль человеческого фактора в тестировании игр. По его словам, специалисты по QA нередко намеренно действуют максимально хаотично и нелогично, чтобы обнаружить проблемы, которые сложно выявить автоматическими методами.