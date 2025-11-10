Тодд Говард наконец-то признал диалоговую систему в Fallout 4 неудачной - спустя 10 лет после выхода игры

Спустя десять лет после выхода Fallout 4 глава Bethesda Game Studios Тодд Говард наконец-то признал, что попытка сделать диалоги в игре более кинематографичными оказалась ошибкой.

По его словам, изначально студия вдохновлялась подходом Mass Effect и хотела сделать разговоры в игре динамичнее и эмоциональнее:

Мы потратили на диалоговую систему Fallout 4 бесконечное количество времени, но она не нашла отклика у игроков. А сценаристам оказалось очень сложно писать диалоги таким образом.

После выхода игры стало ясно, что большинству фанатов больше нравился старый формат из Fallout 3 - с прямым выбором реплик и без сокращений. Новое колесо ответов не только ограничило вариативность, но и лишило беседы привычной глубины. Помимо самой диалоговой системы, игрокам так же не понравился сам факт потери "немого" персонажа, который раньше позволял сильнее погрузиться в роль.

Уже в Starfield от подобной системы отказались - диалоги там вернулись к более традиционной форме.