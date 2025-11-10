Тодд Говард наконец-то признал диалоговую систему в Fallout 4 неудачной - спустя 10 лет после выхода игры

Спустя десять лет после выхода Fallout 4 глава Bethesda Game Studios Тодд Говард наконец-то признал, что попытка сделать диалоги в игре более кинематографичными оказалась ошибкой.
По его словам, изначально студия вдохновлялась подходом Mass Effect и хотела сделать разговоры в игре динамичнее и эмоциональнее:
Мы потратили на диалоговую систему Fallout 4 бесконечное количество времени, но она не нашла отклика у игроков. А сценаристам оказалось очень сложно писать диалоги таким образом.
После выхода игры стало ясно, что большинству фанатов больше нравился старый формат из Fallout 3 - с прямым выбором реплик и без сокращений. Новое колесо ответов не только ограничило вариативность, но и лишило беседы привычной глубины. Помимо самой диалоговой системы, игрокам так же не понравился сам факт потери "немого" персонажа, который раньше позволял сильнее погрузиться в роль.
Уже в Starfield от подобной системы отказались - диалоги там вернулись к более традиционной форме.
Лол, спустя 10 лет кто то ещё об этом плачет? Озвученный персонаж им не нравится видите ли, в роль не вжиться. В Mass Effect и Dragon Age 2 точно такое же колесо было и ничего, все играли и нахваливали, а тут внезапно глубина пропала. Может проблема не в системе а в том что кроме варианта Сарказм ничего нажать не способны? Игру прошли по ютубу а теперь накинулись на Тодда за свои детские травмы.
Да
нет
саркастичный
что ?
О да, в массе ведь было тоже самое. Сделай одолжение всему сообществу, переименуйся в клоуна.
Да вся f4 неудачная. Вместе с f76 худшая часть серии.
* сарказм
А мне нравилось выбирать [сарказм]
много букв и сарказм
Озвучить тысячу имен все же прикольная мелочь.
Неужели😮
С почином, тормоз б**дь!
Для диалоговой системы Масс Эффекта нужны постановка и прописанные личности персонажей. Только тогда можно сократить варианты до 3-4-х, ведь они будут реагировать на выбор(ГГ и персы). А в диалоговой системе "старой школы" даже говорящий ГГ не нужен - всё в тексте, всё в воображении игрока.
Нет смысла спорить что лучше, ведь цели разные - у одних простота и зрелищность, у других разветвлённость и глубина системы. Глупо было пихать схему "Массыча" без соответствующих сцен.
Дошло как до жирафа 😑