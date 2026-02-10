Тодд Говард не одобряет: Режиссер "Призрака в доспехах" потратил 10 000 часов на Fallout 4 и даже ничего не построил

Еще в конце прошлого года фанатское сообщество Fallout 4 с удивлением узнало о необычном хобби легендарного японского режиссёра Мамору Осии. Создатель культового «Призрака в доспехах» уже более 8 лет регулярно играет в пост-апокалиптическую RPG. Сегодня, в рамках празднования 30-летия своего аниме-шедевра, мэтр раскрыл поистине шокирующую статистику своего погружения в мир Пустоши.
Осии признался, что Fallout 4 — его любимая игра, в которой он провел невероятные 10 000 часов. Из них около 2000 часов пришлось на версию для PlayStation, после чего режиссер перебрался в Steam, где добавил к счетчику еще 8000 часов. По его словам, этот проект «будто бы создан для удовлетворения его собственных желаний». В частности, он ценит систему VATS, которая помогает ему комфортно играть, несмотря на не самую быструю реакцию.
Однако стиль игры мастера определенно заставил бы Тодда Говарда схватиться за голову. Геймдизайнер Bethesda активно продвигал механику строительства поселений как одну из главных фишек четвертой части, на которую игроки должны были тратить сотни часов. Но Мамору Осии этот аспект категорически проигнорировал.
Режиссер играет роль бескомпромиссного одиночки-выживальщика. Он принципиально не проходит основной сюжет. По его словвам, он так и не отрпавился на поиски сына и не прошел по сюжет дальше убийства Келлога. Осии полностью игнорирует строительство поселений и помощь Престону Гарви. Он путешествует только с Псиной, отказываясь от других компаньонов, и ненавидит все фракции, но особенно — Братство Стали, сравнивая их методы с фашистскими.
«Я лучше буду забит до смерти Когтями смерти или расстрелян Супермутантами, чем присоединюсь к организации... Жить так день за днем куда веселее».,
— заявил Осии, иронично добавив, что кто-то может назвать его «идиотом» за прокачку выше 100-го уровня в таких условиях.
Вместо спасения Содружества Осии занимается "резней и мародерством". Единственная его база — это заправка "Красная ракета", где он складирует силовую броню убитых паладинов Братства. Ее там скопилось уже столько, что игра начинает тормозить.
Крут. И игнорирование строительства это прям база.
один гений наслаждается шедевром другого гения. Объективно ф4 очень глубокая и проработанная игра. ждем тес6
Тот момент, когда погулял там часа 2-3 и она тупо надоела))
Хех, какой треш, конечно😄 Там с лихвой хватит 150-200 часов на все про все. Ну можно ещё одно дополнительное прохождение на персонажа другого пола выделить. Всегда удивляли такие статы по количеству часов у людей.
Тупа я. Играю в это с перерывами уже 5 лет, извел кучу материалов, а построил только сортир и десять турелей вокруг оного.
У меня тоже настреляно почти 1400 часов в 4 Фолл без единого мода,если не считать технических;)
Сурово, я только на релизе играл в базовый, потом взял перерыв, а там уже куча модов, а без них, как и в случае со Skyrim, уже никак.
Я Скайрим тоже без модов проходил - 800 часов на легендарке и пока 200 часов на SE.Мне нравится ощущение ностальгии от прохождения.Хочу правда в следующем прохождении найти мод,где можно делать крупные ставки на бои, чтобы бабки сливать (вроде писали,что есть такой мод)
Стоковый Skyrim после версии с графическими модами, улучшенными городами и модами на физику, уже так не воспринимается.
Он просто оставлял ПК с запущенной игрой. На счёт строительства, я только чуть построил убежище из DLC и забил, не вижу смысла в этом.
Парни с аутизмом.))
И даже хз кто тут более болен)
десять тысяч часов?! о0 что он там делал? что там можно делать десять тысяч часов, Карл?
Помогать "поселению" Минитменов с ну очень частыми набегами рейдеров, рад.тараканов, когтей смерти и т.д.. Ну нет у Минитменов других шнырей-чистильщиков, есть только ГГ