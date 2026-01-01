Тодд Говард поделился мыслями о глобальном моде Fallout London для Fallout 4

В рамках видеоинтервью изданию IGM геймдиректору Bethesda Game Studios Тодду Говарду задали вопрос относительно его мнения о глобальном моде Fallout London для Fallout 4. Господин Говард признался, что он не играл в эту модификацию, но смотрел некоторые ролики на YouTube. По словам Тодда Говарда, подобные моды очень сложны в реализации и очень редко выходят:

Мы конечно следим за моддингом, и когда появляются тотальные конверсии, я хотел сказать что это... Это очень сложно. И то, что он вообще вышел, это уже чудо, ведь большинство таких проектов так и не выходит. Он вышел и, похоже, многим фанатам он очень нравится. Я просто хочу сказать всем, что создание таких масштабных модов это очень сложный и долгий процесс.

Fallout London вышел 25 июля 2025 года и доступен для скачивания с нашего сайта.